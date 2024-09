Držte si klobúky, na Slovensku začalo fúkať: Hrozí mohutná víchrica, môže vyvracať stromy. Tu si dajte pozor

Obloha sa zatiahla a príjemné babie leto nám dalo zbohom. Pred nami je ďalší jesenný deň, ktorý opäť prinesie dážď a lokálne aj búrky. Naďalej sa však môžeme tešiť z relatívne vysokých teplôt. Tie sa budú pohybovať od +20 do +25 °C, pod Tatrami, na Orave a Horehroní sa vyšplhajú na +18 °C.

Ako informuje iMeteo, pripraviť sa treba na silný a nebezpečný vietor. Do Európy totižto mieri jesenná víchrica.

Pripravte sa na silný vietor

Počasie u nás počas dnešného dňa ovplyvní tlaková níž Constanze. Tá so sebou nesie extrémny vietor. Víchrica, ktorá si to namierila na „starý kontinent“, začala silnieť už včera, u nás sa zatiaľ začala prejavovať od skorých ranných hodín v horských oblastiach.

Vietor bude postupne silnieť a najvýraznejšie by sa mal prejaviť práve na horách a na juhozápade Slovenska. Na hrebeňoch Vysokých a Nízkych Tatier dokonca možno očakávať mohutnú víchricu. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy prvého aj druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Keďže pôda je po nedávnych silných dažďoch stále podmáčaná, môže sa stať, že vietor vyvráti stromy. Situácia by sa mala upokojiť až v piatok ráno.

Okrem vetra bude aj dnes, podobne ako v uplynulých dňoch, obloha zatiahnutá. Miestami možno očakávať dážď alebo aspoň mrholenie.

Platia výstrahy

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí od polnoci v okresoch Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Senica a Skalica. Od 3:00 nadránom platí aj v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca. V oboch prípadoch výstrahy platia do 13:00. SHMÚ varuje, že vietor môže miestami dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Počítať treba aj s vetrom na horách. Druhý stupeň výstrahy meteorológovia vydali od 2:00 do 14:00 v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Od 6:00 aj pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vietor tu môže miestami dosiahnuť nárazovú rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu.

Po 14:00 h v daných okresoch platí naďalej prvý stupeň výstrahy. Ten platí až do piatka (27. 9.), a to aj pre okresy Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina. Výstraha prvého stupňa do 14:00 h je vydaná pre zvyšok Žilinského kraja, tiež pre viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho a Prešovského kraja. Rovnako pre okres Spišská Nová Ves.