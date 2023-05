Dragan alias Food Tips Košice hodnotí reštaurácie na východe: Mal som už aj sklo v rezni, toto je najväčší varovný signál

Kto by si nerád pochutil na dobrom jedle, či už varenom doma alebo v reštaurácii. A občas príde viac než vhod dobrá inšpirácia, kam sa vybrať a čo si dopriať. Draganove inšpirácie pod názvom Food Tips Košice sledujú na Facebooku, ale aj na Instagrame tisícky ľudí.

V rozhovore sa dozviete aj: ako sa Dragan dostal k food blogerstvu;

na čo si dáva najväčší pozor pri výbere reštaurácie;

ako sa vyrovnáva s negatívnou kritikou;

kam by si mal zájsť, ak sa chystáš do Košíc.

Čo vás viedlo k vytvoreniu Food Tips Košice? Spomeniete si na svoj prvý post?

S nástupom smartfónov so zabudovanými foťákmi som si začal fotiť jedlo, ktoré som jedol v reštauráciách a začal ho pridávať na svoj vlastný facebookový profil. To sa stretlo s úspechom, po nejakom čase mi už zvykli písať kamaráti, nech poradím reštauráciu na rande, formálne stretnutie s klientom atď.

Raz mi však jeden môj kamarát napísal, že ho nebaví sledovať, čo som mal každý deň na obed. To som bral ako relevantnú poznámku, nie každého predsa gastro musí baviť, a tak som si povedal, že si založím facebookový fanpage, kde presuniem tento svoj gastro obsah. To bude sledovať len ten, koho to zaujíma a nikoho iného nebudem spamovať. V tej dobe som ešte ani len netušil, že moju stránku raz bude sledovať aj niekto cudzí.

Ako sa vyrovnávate s negativitou v komentároch, či už na Facebooku alebo Instagrame?

Je veľký rozdiel medzi konštruktívnou kritikou a plytkými „hejtíkmi“. Ak je kritika naozaj konštruktívna a myslená úprimne, snažím sa ju prijať, aj keď to nemusí byť vždy príjemné. Oveľa častejšie sa ale stretávam s plytkou negativitou, kde si jednoducho ľudia len chcú, alebo potrebujú skrz sociálne siete uľaviť, asi od vlastných problémov alebo nespokojnosti z vlastného života. To mi po toľkých rokoch už nič nerobí, naučil som sa s tým žiť, človek sa predsa nemôže zavďačiť každému. Jediná negativita, ktorá ma dokáže zamrzieť a zabolieť, je tá, o ktorej viem, že je na nej kúsok pravdy.

Aké naj jedlo, a kde (v Košiciach) ste doteraz jedli? A čo celkovo? Spomeniete si na nejakú reštauráciu mimo Košíc, resp. jedlo, ktorému by ste udelili dvesto bodov zo sto?

V prípade gastra nerád používam pojem najlepší, lebo stále ide o vysoko subjektívnu záležitosť – čo chutí mne, nemusí inému a naopak. Ale aj keby som mal prižmúriť oči a vybrať jedno jediné „naj“ jedlo, nevedel by som, ktoré vybrať. Je toho veľmi veľa a bolo by mi ľúto vybrať iba jedno. A keby som teda mal vybrať jednu reštauráciu, tak by som odporučil Gašperov mlyn. To je reštaurácia, kde sa láska k jedlu a tradíciám pretavuje v dokonalý gastronomický zážitok.

Na druhej strane, aký je váš doteraz najhorší gastro zážitok?

Toho by sa našlo. Kúsok skla v rezni, plesnivá žemľa atď. Tieto veci sa ale snažím nedržať v hlave, čím skôr na to zabudnem, tým lepšie.

Snažil sa vás už niekto podplatiť, aby ste o nich napísali niečo pozitívne bez ohľadu na realitu?

To sa mi, našťastie, ešte nestalo. Na druhej strane, všetci už asi dobre vedia, že moje príspevky sú takmer výlučne pozitívne ladené, tak asi vedia, že nič negatívne by som o nich nepísal, aj keby si zaslúžili.

Na čo si pri výbere jedla/reštaurácie, o ktorých ľudí informujete, potrpíte? Aké varovné signály si všímate, že s reštauráciou nie je všetko s kostolným poriadkom?

Žiaden špeciálny kľúč pre výber reštaurácií nemám, snažím sa ich obmieňať, nech je môj obsah rôznorodý, no tiež mám, samozrejme, svoje obľúbené podniky, ktoré navštevujem častejšie, ako by som musel. Asi najzákladnejším varovným signálom je neporiadok. Ak sú stoly zamastené, zem špinavá a na poličkách vidno prach, vieme si asi živo predstaviť, ako to bude vyzerať v kuchyni…