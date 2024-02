Dôležitá cirkulácia, ktorej súčasťou je aj Golfský prúd, sa blíži ku kolapsu: Toto sa môže potom stať s Európou

Ďalšia štúdia potvrdzuje to, čoho sa mnohí obávame. Atlantická meridionálna cirkulácia, teda akýsi „dopravný pás v oceáne“, ktorý prenáša teplú vodu z trópov, sa blíži ku kolapsu. Nepríjemné zistenie je, že súčasťou tejto cirkulácie je aj Golfský prúd, ktorý do Európy prináša teplé prúdy vody, vďaka čomu sú teploty v Európe priaznivé.

Článok pokračuje pod videom ↓

Blíži sa kolaps

Atlantická meridionálna cirkulácia zohráva kľúčovú úlohu pri šírení teplej vody. Z trópov prináša teplú a slanú vodu cez severný Atlantik až k pólu, kde sa ochladí a vytvára morský ľad. Ochladená voda potom klesá a je unášaná v hĺbke smerom na juh, čím sa cyklus uzavrie.

Vďaka tejto cirkulácii nie sú oblasti severného Atlantiku výrazne studené, a keďže jedna z vetiev smeruje aj na severozápadnú Európu v podobe Golfského prúdu, otepľuje aj ju, tak je veľmi dôležitá aj pre ňu. Ak by sa Atlantická meridionálna cirkulácia zastavila, tieto časti planéty by boli odrazu citeľne chladnejšie.

Už viaceré modely predpovedali, že Atlantická meridionálna cirkulácia slabne. A ako uvádza IFL Science, vedci z Holandskej univerzity v Ultrechte vo svojej štúdii publikovanej v časopise Science Advances prišli na spôsob, ako zistiť, že sa cirkulácia blíži ku kolapsu, a to pomocou výpočtového modelu, ktorý simuluje prúdenie sladkej povrchovej vody okolo Severného Atlantiku v priebehu 2200 rokov.

A práve pohyb sladkej povrchovej vody je tým kľúčom, a to konkrétne od 34. rovnobežky smerom na juh. Pri pohľade na jej prúdenie vedci predpovedali, že Atlantická meridionálna cirkulácia v nasledujúcich 20 rokoch skolabuje.

Presný dátum nepoznajú

To je zlá správa pre klímu a ľudstvo, lebo to môže mať vážny vplyv na celý klimatický systém. Vedci neuviedli konkrétny dátum, kedy príde k zlomu a my môžeme iba dúfať, že k tomu napokon nedôjde.

V prípade jeho zastavenia by bola ovplyvnená aj Európa, najmä jej západná časť. Mnohí si to neuvedomujú, ale Európa je pomerne vysoko a z hľadiska zemegule je jej severná časť na úrovni Kanady. Práve vďaka Golfskému prúdu sú ale teploty v zime priaznivejšie. To sa týka najmä Británie, kde len málokedy sneží, pričom oblasti na rovnakej rovnobežke v Amerike bývajú pravidelne pokryté snehom. Rozpadom Atlantickej meridionálnej cirkulácie by sa to ale mohlo všetko zmeniť.