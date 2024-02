Doktorka farmácie Karin: Pre toto zakazujeme alkohol a antibiotiká, multivitamíny sú u mladého zdravého človeka zbytočné

Ľudia majú o farmaceutoch neraz mnoho skreslených predstáv. Občas si ich mýlia s lekármi, inokedy ich považujú za predavačov, na ktorých si môžu vyliať zlosť, ak sa im niečo nepáči. Niektorí dokonca veria, že varia rôzne ilegálne drogy. PharmDr. Karin Marček Malenovskej, ktorú z Instagramu možno poznáte ako karin_science, sme sa pýtali, ako je to v skutočnosti.

Čomu sa ako doktorka farmácie venujete?

Po magisterskom štúdiu na farmácii som sa rozhodla ísť do vedy. Nastúpila som na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Počas tohto štúdia som si dorobila aj rigoróznu skúšku, a teda získala titul doktorky farmácie.

S naším tímom na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV sa venujeme výskumu molekulárnych mechanizmov efektu fyzickej aktivity na ľudské telo. V skratke to znamená, že sa pozeráme na to, aké molekulové mechanizmy v nás fyzická aktivita spúšťa a aké molekuly sú za všetkými tými pozitívnymi účinkami cvičenia. Všetci už dobre vieme, že cvičenie je zdravé a že aktívnym životným štýlom vieme predísť mnohým chronickým ochoreniam, no stále vieme veľmi málo o konkrétnom mechanizme.

Mojím výskumným záujmom je práve vplyv fyzickej aktivity na mozog a témou mojej dizertačnej práce je vplyv fyzickej aktivity na pacientov s Parkinsonovou chorobou. V rámci klinických štúdií však mám viaceré skupiny, ako pacientov s obezitou, s miernym kognitívnym deficitom, zdravých seniorov, ale aj mladých zdravých športovcov. Naším cieľom je však nielen zistiť mechanizmus, ale ukázať, že fyzická aktivita je naozaj úžasným liekom, a tak ju priviesť do klinickej praxe za účelom podpornej liečby.

Ako vznikol nápad vytvoriť Instagram, prostredníctvom ktorého vtipne aj zaujímavo vzdelávate ľudí?

Začalo to štátnicami na farmácii. Pomáhalo mi prokrastinovať na Instagrame ‘‘efektívne‘‘, a tak som si do príbehov pridávala zaujímavé fakty, ktoré sa týkali štátnicových otázok. Mala som na to celkom pozitívne ohlasy nielen od spolužiakov, ale aj známych a kamošov mimo školy. Rozhodla som sa teda, že začnem pridávať zaujímavosti z oblasti farmácie, medicíny a vedy vo väčšom rozsahu, a tak sa to začalo nabaľovať. V tom čase tiež práve začala pandémia, takže som mala veľa obsahu na spracovanie, a teda som mala naozaj čo robiť.

Je naozaj pravda, že farmaceuti nevedia variť drogy? Žiadne?

Na výške sme v labáku na predmete farmaceutickej chémie ‘‘varili‘‘ rôzne liečivá. Tam som syntetizovala napr. paracetamol, alebo benzokaín (lokálne anestetikum), ráta sa to? Pamätám si, že pri tom benzokaíne som si omylom utrela ústa rukou, na ktorej som však stále mala rukavicu, s ktorou som pracovala. Asi 3 hodiny som si necítila pery. Tak som si rovno vykonala expresnú klinickú skúšku, ktorá vyšla úspešne. Ak by ste niekto potrebovali, tak sa pokojne ozvite…

Stretávate sa v komentároch s ľuďmi, ako sú napríklad antivaxeri a konšpirátori? Ako na také komentáre reagujete?

Počas pandémie ich pár bolo. Sama som sa však čudovala, že nie veľa. Viem, že doteraz som si musela zablokovať približne troch ľudí za necelé štyri roky, čo spravujem svoj účet. Ak sa mi tam však objaví nejaký odborník na všetko, tak s ním jednoducho rada podebatujem a zistím, z čoho pramenia jeho dojmy a odkiaľ čerpá svoje informácie.

Ak sa dá, tak mu aj veľmi rada vysvetlím, ako sa na konkrétnu tému pozerá veda a čo sa teda naozaj zistilo, prípadne sa snažím nejako citlivo a zrozumiteľne vyvrátiť dezinformáciu. Už ale nemíňam energiu na ľudí, ktorí si už naozaj nedajú vysvetliť. Zistila som, že radšej darujem svoj čas ľudom, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo nové.

Užívajú ľudia podľa vás v súčasnosti priveľa liekov? Ako vnímate množstvá predpisovaných antibiotík a liekov bez predpisu, ktoré si ľudia kupujú a jedia?

Nerada ľudí generalizujem čo sa týka spotreby liekov. Máme celé spektrum ľudí. Od odmietačov chémie až po chemických extrémistov. Naozaj však máme nadmernú spotrebu antibiotík, čomu som sa vlastne venovala aj na stáži vo farmaceutickej firme ešte počas magisterského štúdia, kde sme robili rôzne analýzy spotreby liekov na Slovensku.

Antibiotiká naozaj nadužívame, ale je to globálny problém, ktorý má aj globálne následky – antibiotickú rezistenciu. To je stav, keď už baktérie nie sú viac citlivé na antibiotiká, ktoré užívame, a teda ich nevieme efektívne poraziť. Preto môžeme začať umierať na pomerne banálne baktérie, na ktoré nám doteraz antibiotiká zaberali.

Jediným spôsobom, ako znížiť spotrebu antibiotík, je užívať ich naozaj až vtedy, keď ich potrebujeme. Väčšinu sezónnych ochorení napr. spôsobujú práve vírusy, na ktoré antibiotiká nezaberajú, no mnoho lekárov ich na ne aj tak automaticky predpisuje. Pritom už teraz by podľa mňa stačilo ísť pri prvých príznakoch aj do lekárne, nechať si zmerať CRP (poznámka: CRP je C-reaktívny proteín, ktorého hodnoty sa zvyšujú v prípade zápalu/infekcie) a lekárnik vyhodnotí, či by pacient naozaj mal ísť k lekárovi. Bežné ochorenia by mal totiž lekárnik vedieť zmanažovať úplne bez problémov a nemusíme tak zaťažovať ambulancie všeobecných lekárov.