Dokážete určiť, z akého jazyka pochádzajú tieto slová? Tento kvíz na 100 % zvládnu iba niektorí z vás

Asi vás to neprekvapí, no slovenčina, ako aj iné jazyky, preberala a upravovala slová z iných jazykov do slovnej zásoby. Často si to ani pri používaní slov neuvedomujeme a považujeme ich za vlastné. O tomto bude aj dnešný kvíz. Ukážeme vám 10 bežných slov a vašou úlohou bude určiť z akého jazyka pochádzajú. Podarí sa vám to na 100 %?

Informácie do kvízu sme čerpali hlavne z článku na portáli Lingvistika.

