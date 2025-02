Dojímavé slová Eltona Johna vás nenechajú chladnými: Zrútil sa pre obavy, ktoré trápia všetkých rodičov

Elton John je ikonou hudobného sveta už desaťročia, no jeho najnovšie vyjadrenia naznačujú, že sa nachádza v dôležitej fáze svojho života. Vo veku 77 rokov priznal, že si uvedomuje pominuteľnosť času a rozmýšľa nad tým, čo ho ešte čaká. Napriek tomu, že jeho kariéra je plná nezabudnuteľných momentov, Elton John sa v posledných rokoch musel vyrovnávať s viacerými zdravotnými problémami.

Legendárny Elton má za sebou náročné obdobie. Posledné roky sa trápil s mnohými zdravotnými problémami. Podstúpil operácie kolena a bedra a prekonal aj rakovinu prostaty. Tieto skúsenosti ho donútili prehodnotiť svoj životný štýl. Blízki priatelia ho upozorňujú, že by mal spomaliť. Pre web Mirror.co.uk prezradil, že pri nahrávaní posledného albumu sa nad smrteľnosťou zamýšľa viac, než kedykoľvek predtým, čo ho nečakane vystresovalo.

Hudba ako neoddeliteľná súčasť života

Hoci Elton John pripustil, že ho neustále cestovanie a koncertovanie unavuje, hudba pre neho zostáva vášňou. „Všetci myslíme na smrteľnosť – v marci budem mať 78 a myslím na smrteľnosť v súvislosti s mojimi deťmi a je toho toľko, čo chcem urobiť, a to ma poriadne zasiahlo. Ale určite toto nie je posledný album – je to začiatok kariéry nového albumu Eltona Johna, aj tie ostatné sú fantastické a milujem ich, ale už bolo načase uložiť ich do postele,“ zveril sa o plánoch aj aktuálnych emóciách jeden z najznámejších umelcov planéty.

