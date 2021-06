Dočkali sa. Rodiny Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vnímajú rozhodnutie súdu ako víťazstvo spravodlivosti

Rodiny zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vnímajú utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu SR ako víťazstvo spravodlivosti na Slovensku. S rozhodnutím sú spokojní. Veria, že Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodne vo veci spravodlivo.

Spravodlivosť napokon zvíťazila

„Nakoniec som rada, že spravodlivosť zvíťazila. Je to taký prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. Nielen pre naše dve deti, ale aj pre budúce generácie i pre novinárov, aby sa nebáli písať,” skonštatovala matka zavraždenej Zlatica Kušnírová. Zároveň uviedla, že je odhodlaná bojovať ďalej a verí, že ŠTS „rozhodne lepšie”.

Jozef Kuciak, otec zavraždeného novinára, vníma rozhodnutie NS SR ako zadosťučinenie. „Konečne spravodlivosť zvíťazila. Verím, že to zdarne dokončíme pred ŠTS,” skonštatoval. Dúfa, že budúce rozhodnutie špecializovaného súdu bude spravodlivejšie. „Ja by som to už nezvládol, keby sa to malo všetko začať od začiatku,” povedal.

NS SR v utorok zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020, ktorým boli v kauze Kuciak spod obžaloby oslobodení Marian K. a Alena Zs. Vec vrátil späť na ŠTS tomu istému senátu. Zároveň uznal obžalovaného Tomáša Szabóa za vinného v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára.

Prezidentka: Ďalší krok k obnove stratenej dôvery

Najvyšší súd SR urobil utorkovým rozhodnutím v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej veľmi dôležitý krok pre obnovenie dôvery v justíciu. Myslí si to prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„Trápenie rodičov a blízkych Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa po dnešnom rozhodnutí Najvyššieho súdu nekončí, ale sú zase o krok bližšie k spravodlivosti. Predchádzajúci oslobodzujúci rozsudok pre Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú bol dnes zrušený a prípad sa vracia na Špecializovaný trestný súd,” poznamenala hlava štátu.

Pripomenula, že Ján Kuciak poukázal na cynizmus mocných a so svojou priateľkou Martinou Kušnírovou na to doplatili životmi. „Aj od vyšetrenia ich vraždy a potrestania všetkých jej vinníkov sa preto dnes odvíja dôvera verejnosti v štát a jeho inštitúcie. Najvyšší súd pre obnovenie dôvery v justíciu dnes urobil veľmi dôležitý krok,” doplnila prezidentka.