Najvyšší súd rozhodol v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej

V utorok 15. júna a teda dnes o 9. hodine zasadol Najvyšší súd SR v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V rámci verejného zasadnutia sa riešilo odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj odvolanie obžalovaného Tomáša Szabóa v tomto prípade.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v septembri minulého roka uložil v tomto prípade bývalému policajtovi Szabóvi za účasť na vražde trest 25 rokov väzenia. Ďalších obžalovaných, konkrétne Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú naopak, oslobodil. Podľa verdiktu súdu totiž neexistoval na uznanie ich viny dostatok dôkazov.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhoval, aby Najvyšší súd (NS) SR zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Žiadal vrátiť vec späť na ŠTS a chce, aby bola vec prejednaná a rozhodnutá v inom zložení senátu špecializovaného súdu. Uviedol to predseda senátu Najvyššieho súdu (NS) SR Peter Paluda na utorkovom verejnom zasadnutí. Senát sa zaoberá odvolaniami v kauze Kuciak.

Najvyšší súd nakoniec požiadavke prokurátora vyhovel

Najvyšší súd zrušil nevinu Kočnerovi a Zsuzsovej a vracia prípad späť do Pezinka. Znamená to, že Mariána Kočnera a Alenu Zsuzsovú budú opätovne súdiť na Špecializovanom trestnom súde. Špecializovanému trestnému súdu prikázal, aby sa prípadom znovu zaoberal a vysporiadal sa so všetkými upozorneniami, na ktoré Najvyšší súd poukáže. Odvolací súd vypíše všetky dôkazy, ktoré bude musieť prvostupňový súd doplniť a opätovne rozhodnúť.

V prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára predseda Peter Paluda prečítal potvrdzujúci verdikt o vine Tomáša Szabóa. Je vinný z úkladnej vraždy podnikateľa Petra Molnára aj z vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Súd mu vymeral trest 25 rokov a trest prepadnutia majetku. Voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu sa už nemôže odvolať. Szabó má nahradiť škodu rodine Molnárovej v sume vyše 41-tisíc eur, informovali Aktuality.

Odvolania rodičov novinára Jána Kuciaka vo veci nemajetkovej ujmy NS SR zamietol. Tí dokopy žiadali od Szabóa jeden milión eur. Sumu 70.000 eur pre každého z rodičov novinára NS SR považuje za primeranú. Paluda dodal, že toto rozhodnutie im nebráni vo vymáhaní škody v civilnom procese.

Súd v Pezinku nebral do úvahy všetky dôkazy

ŠTS podľa Paludu rozhodol o oslobodení Mariana K. a Aleny Zs. predčasne. „Nevysporiadal sa so všetkými okolnosťami, neodôvodnil zrozumiteľne rozhodnutie, nevykonal všetky dôkazy. Dôkazy, ktoré vykonal, hodnotil podľa NS SR izolovane, ” z čoho vyplynul nesprávny právny záver rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku. Dodal, že súd hodnotil dôkazy, ktoré nevykonal.

Ako tvrdí, v spise sú obsiahnuté dôkazy, na ktoré poukázal prokurátor a splnomocnenci. „Napríklad výhražné správy M. K. na Kuciaka. Ide o správu medzi M. K. a Miroslavom Konôpkom, komunikácia medzi M. K. a Jaroslavom H. a iné,” uviedol predseda senátu.

„Ak by ŠTS chronologicky vyhodnotil dôkazy, zrejme by nedospel k zhodnému záveru s výrokom, aký urobil,“ podotkol s tým, že ŠTS niektoré dôkazy hodnotil v rozpore s elementárnou logikou.

NS SR hodnotí dešifrovanie komunikácie Threema ako zákonne získaný dôkaz. „Obsah tohto dôkazu bol hodnotený spôsobom, ktorý nezodpovedá požiadavkám Trestného poriadku, pretože jednotlivé časti komunikácie medzi obžalovanými boli prvostupňovým súdom povytrhávané,” podotkol.

NS SR vrátil ŠTS späť aj prípad nedovoleného ozbrojovania Mariana K. Súd konštatoval, že Marianovi K. by mal byť uložený súhrnný trest. „Vzhľadom na to, že toto pochybenie nemohol odvolací súd v celistvosti napraviť, pričom nie je jasné, ako rozhodne súd po vrátení prvému stupňu, bolo by takéto rozhodnutie predčasné,” zdôvodnil.

Prečo NS SR nevyhovel návrhu prokurátora, aby sa po vrátení veci na ŠTS ňou zaoberal nový senát. „Odvolací súd nezistil dôvody, ktoré by preukazovali, že prvostupňový súd bol ovplyvnený pri svojom rozhodovaní. Konal tak, ako prvostupňové súdy konajú. Nebol zistený zámer, alebo úmysel ovplyvniť alebo zmariť dôkaznú situáciu,” skonštatoval Paluda.

Prípadom vraždy sa na Špecializovanom trestnom súde bude teda opätovne zaoberať rovnaký senát, ktorému predsedá Ružena Sabová.

Najvyšší súd mal viacero možností

Proti oslobodzujúcemu verdiktu v prípade Kočnera a Zsuzsovej podala odvolanie prokuratúra, proti odsúdeniu sa zase odvolal obžalovaný Tomáš Szabó. Úrad špeciálnej prokuratúry zároveň odvolaciemu súdu predložil nové dôkazy. Podľa medializovaných informácii má ísť napríklad o analýzu šifrovanej komunikácie Kočnera a Zsuzsovej, ktorú vypracovala Univerzita Komenského.

V prípade Szabóa má Najvyšší súd SR kompetenciu verdikt potvrdiť, vrátiť vec na ŠTS, prípadne ho aj oslobodiť. V prípade Kočnera a Zsuzsovej môže len potvrdiť oslobodzujúci rozsudok alebo vec vrátiť prvostupňovému súdu. V takom prípade zároveň prokuratúra a právni zástupcovia poškodených žiadajú odňať vec senátu, ktorý v prípade pôvodne na ŠTS rozhodoval.

V kauze vraždy novinára a jeho partnerky Martiny Kušnírovej sú zatiaľ právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. Andruskóovi, ktorý od svojho zadržania v septembri 2018 spolupracoval s vyšetrovateľmi, uložil Špecializovaný trestný súd v Pezinku v decembri 2019 v rámci schvaľovania dohody o vine a treste 15 rokov väzenia.

Bývalý vojak Marček, ktorý sa k zastreleniu Kuciaka a Kušnírovej priznal až neskôr, bol pôvodne súdený zo zvyškom obžalovaných v procese, ktorý sa začal v januári 2020. Po tom, čo sa aj pred súdom priznal a ten ho opakovane vypočul, bol vyčlenený na samostatné konanie. V apríli 2020 mu nakoniec ŠTS vymeral trest 23 rokov väzenia. Voči tomuto verdiktu sa odvolal prokurátor, ktorý v jeho prípade požadoval trest 25 rokov. Najvyšší súd odvolaniu prokurátora začiatkom decembra minulého roku vyhovel.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana K. V rámci súdneho procesu v tejto kauze sa prejednávala aj vražda podnikateľa Petra Molnára z Kollárova z roku 2016. Podľa obžaloby ju vykonali Miroslav Marček a Tomáš Szabó Dôvodom malo byť to, že zavraždený mal doma vyššiu sumu peňazí.