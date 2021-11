Do priateľky vpálil 4 guľky, na súde zvracal. Hendikepovaný Pistorius sa napriek vražde môže dostať na slobodu

Oscar Pistorius mal pred sebou sľubnú kariéru. Jeho sen sa však rozsypal v deň, keď zabil svoju priateľku Reevu Steenkamp. Strelil do nej štyrikrát. Pred súdom sa bránil, že konal v sebaobrane, lebo si myslel, že v dome je zlodej. Čo sa vlastne v osudný deň stalo?

Napriek amputovaným nohám patril medzi tých najlepších

Oscar Pistorius sa narodil s vrodenou chybou, kvôli ktorej mu museli časť oboch nôh amputovať v čase, keď mal len 11 mesiacov. To ho však neodradilo od toho, aby sa začal už v 16 aktívne venovať športu. Ako píše portál Biography, v roku 2004 juhoafrický bežec získal svoju prvú zlatú medailu počas paralympijských hier v Aténach. Čoskoro začal súťažiť so zdravými atlétmi, a to napriek tomu, že mnohým sa to nepáčilo. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) trvala na tom, že protézy mu poskytujú oproti ostatným bežcom výhodu.

Napriek neprajníkom sa v roku 2012 zaradil medzi hŕstku športovcov, ktorí sa napriek hendikepu zúčastnili paralympijských, ale aj olympijských hier. Dokonca bol prvým bežcom, ktorý má amputované obe dolné končatiny a napriek tomu sa zúčastnil letných olympijských hier a súťažil v behu na 400 metrov. Aj vďaka tomu si vyslúžil prezývku „Blade Runner“. Pomaly ale isto si razil cestu na vrchol, podpisoval lukratívne zmluvy a lákal bohatých sponzorov.

Všetko sa podľa portálu The Guardian zmenilo 14. februára v roku 2013, keď Oscar Pistorius štyrmi ranami zastrelil svoju priateľku, modelku a absolventku práva Reevu Steenkamp. 29-ročná Reeva sa okrem iného venovala aj téme šikany a prednášala o nej deťom na školách. Vražda sa odohrala v Pistoriusovom domove v Pretórii.

Pod posteľou mal odloženú pištoľ

Podľa Oscarovej výpovede nič nenasvedčovalo tomu, že sa v ten deň odohrá tragédia. Reeva cvičila jógu a on sledoval televíziu. Svoje protézy mal odložené. Ako píše portál Telegraph, dvojica šla spať okolo desiatej hodiny večer. Pistorius mal pod svojou stranou postele pištoľ. Kvôli horúčave sa však čoskoro obaja zobudili a Pistorius vstal z postele, aby otvoril balkónové dvere.

Reeva taktiež vstala a šla na toaletu, Pistorius však tvrdil, že si to nevšimol, lebo bola tma. Podľa prokurátora Gerrieho Nela je jednoducho nemožné, že nevidel a ani nepočul, že sa Reeva pohybuje len kúsok od neho. Pistorius svoje konanie hájil tým, že počul z toalety vychádzať zvuky pripomínajúce otváranie okna. Myslel si, že sa do domu pokúša dostať cudzinec. Vybral sa preto po svoju zbraň (stále bez protéz), údajne povedal Reeve, aby privolala políciu a šiel zistiť, čo sa deje.

Vzniklo však podozrenie, že to bolo celkom inak. Reeva sa mala svojho priateľa báť. Údajne bol násilnícky, krutý a posadnutý kontrolou. Podľa The Guardian to potvrdila Pistoriusova bývalá priateľka. Tú mal na celé hodiny zamykať v dome, kontrolovať každý jej pohyb a vyhrážať sa jej. V ten večer, keď sa odohrala vražda, Reeva siahla po svojom mobile a na toalete sa zamkla, aby sa pred Pistoriusom ukryla. Bežec ale tvrdí, že počas incidentu na Reevu, o ktorej si myslel, že je v spálni, zvolal, aby zavolal políciu. Prečo by však Reeva nereagovala a nekričala?

Vystrelil štyrikrát, Reeva nemala šancu prežiť

Keď sa Pistorius podľa vlastných slov priblížil k toalete, zdalo sa mu, že z nej chce niekto vyjsť von. Bol vraj príliš vystrašený, aby zapálil svetlo. Skôr ako sa stihli otvoriť dvere preto štyrikrát vystrelil. Na to sa vrátil k posteli, kde však nevedel nahmatať Reevino telo. Údajne si myslel, že sa ukryla na podlahe alebo za závesmi. Až keď ju nikde nevidel, uvedomil si, že na toalete nebol vlamač ale Reeva. Nasadil si preto protézy, vzal kriketovú pálku, rozbil dvere a pokúsil sa Reevino telo vytiahnuť von.

Následne ju vzal do náručia a odniesol na prízemie, odkiaľ o 3:21 ráno zatelefonoval správcovi majetku, bezpečnostnej službe a privolal záchranné jednotky. Kým záchranka dorazila na miesto, bolo už neskoro, Reeva bola mŕtva. Pistoriusov príbeh však má priveľa dier, aj keď podľa jeho názoru polícia zmanipulovala dôkazy nájdené v dome.

V neprospech bežca svedčia aj výpovede susedov. Tí tvrdili, že tesne predtým, ako sa ozvali výstrely, počuli z domu ženský krik. Okrem toho, cez okno videli, že svetlo v kúpeľni bolo zapálené, zatiaľ čo atlét tvrdil, že bolo zhasnuté. Zdá sa teda, že Pistorius veľmi dobre vedel, na koho strieľa, aj keď tvrdí, že to bola tragická chyba.

Pistorius robil všetko, čo mohol, aby sa vyhol trestu. Dokonca sa obrátil aj na psychiatrov, ktorí mu diagnostikovali generalizovanú úzkostnú poruchu. Napriek tomu však bol napokon v roku 2014 obvinený zo zabitia z nedbanlivosti po tom, čo súd rozhodol, že je plne zodpovedný za svoje konanie a bol odsúdený na 5 rokov za mrežami. Počas súdu dokonca zvracal.

Neskôr však súd jeho prípad prehodnotil a obvinil ho z vraždy. V jeho neprospech svedčilo aj to, že už predtým mal potýčky so zákonom kvôli nebezpečnému zaobchádzaniu so zbraňou.

Môže byť podmienečne prepustený, má to však háčik

Ako informuje NPR, napriek všetkému sa už v roku 2015 začali ozývať hlasy, že Pistorius by mal byť pustený na slobodu (odsedel by si len šestinu trestu). Iní trvali na tom, že trest bol príliš mierny, o život predsa prišla nevinná žena. Okrem toho, aj keby to bol skutočne vlamač a nie Reeva, Pistorius mohol vystreliť varovný výstrel. Namiesto toho však štyrikrát vystrelil priamo na dvere. Jednoducho, musel vedieť, že jeho rukou niekto zomrie, do takej miery mu úsudok nemohla zatemniť ani úzkosť.

V roku 2015 súd rozhodol, že Pistorius si svoj trest bude odpykávať v domácom väzení. O rok neskôr sa však rozhodnutie opäť menilo, tentoraz mal byť atlét odsúdený na 6 rokov namiesto 5. V roku 2017 mu trest predĺžili opäť, tentoraz na 13 rokov a 5 mesiacov. Po niekoľkých rokoch sa však prípad otvára opäť. Ako píše BBC, Pistorius môže požiadať o podmienečné prepustenie po tom, čo si odsedel polovicu trestu.

Má to však háčik. Musí sa stretnúť s rodičmi Reevy Steenkamp a ospravedlniť sa im. Tí do dnešného dňa dúfajú, že dostanú úprimnú odpoveď na otázku, prečo Pistorius ich dcéru zastrelil. Vraj mu odpustili, no chcú, aby uznal, že je vinný a prijal za svoje konanie zodpovednosť.