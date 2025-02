Do Európy mieri beštia z východu: Takéto sú šance, že príde aj k nám, rozhodne sa v najbližších týždňoch

Beštia z východu je známy meteorologický pojem, ktorým označujeme prúdenie veľmi chladného vzduchu na Britské ostrovy z polárnej oblasti. Podľa meteorológov opäť hrozí jej nástup.

Článok pokračuje pod videom ↓

Chladný vzduch by pritom mal doraziť aj do našej oblasti, no nebude to tak skoro, uvádza portál TN.CZ s odvolaním sa na web Severe Weather Europe. Správanie polárneho víru by zatiaľ malo byť celkom v norme, jeho jadro je však chladnejšie než zvyčajne. Čoskoro sa preto začne jeho oslabovanie.

Mrazy najmä v Severnej Amerike

V polovici februára však odborníci predpovedajú dve silné oblasti vysokého tlaku v stratosfére a silnú otepľovaciu vlnu na mieste, kde sa spája hlavný vír a dve samostatné jadrá. Extrémne mrazy sa preto dajú očakávať najmä v Severnej Amerike a v Ázii.

Pripraviť sa pritom musia aj na Britských ostrovoch, kde vo februári hrozí návrat spomínanej beštie. Studený vzduch by mal preniknúť aj do Európy, no zatiaľ to ešte nie je isté. Ochladenie sa ale dá očakávať už v polovici budúceho týždňa, no nemal by to byť žiadny extrém. To, či aj k nám dorazia silné mrazy, tak uvidíme až neskôr.