Dnes Slovensko zasiahne extrémna horúčava. Očakáva sa, že prekonáme rekord, teploty budú nad pekelných 38 stupňov

Včera nás na Slovensku zasiahli extrémne vysoké teploty. Tie by mali byť dnes ešte vyššie a je pravdepodobné, že sa dostanú až k +39 °C. Zrejme teda prekonáme tohtoročný teplotný rekord, píše iMeteo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Platia výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal najvyššiu výstrahu tretieho stupňa, a to pre celý Bratislavský kraj a okresy Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, upozorňuje TASR.

Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu okresov Trnavského, Banskobystrického, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja a v okrese Rožňava.

Prvý stupeň platí skoro všetkých okresoch Žilinského a Košického kraja a v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Púchov, Považská Bystrica, Humenné, Snina a Vranov nad Topľou. Všetky výstrahy platia od 13:00 do 19:00.

Teploty sa majú pohybovať od +29 do +38 °C, na horách vo výške 1 500 metrov nad morom dosiahnu asi 23 °C. Fúkať by mal slabý až mierny premenlivý vietor. Očakávať možno aj búrky alebo prehánky, a to najmä v horských oblastiach a na západe.

Ortuť na teplomeroch však dnes zrejme vystúpi nad hranicu +38 °C, čím by bol zaznamenaný najteplejší deň tohto roka.

Dobrou správou však je, že dnes dosiahnu teploty vrchol a s príchodom štvrtka by mali začať klesať.