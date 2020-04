Dnes je Svetový deň Zeme. Otestujte sa čo viete o ekológii, ktorá sa dotýka celej našej planéty

Už tradične si 22. apríl spájame s Dňom Zeme. Počas tohto dňa by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako ľudská činnosť vplýva na našu planétu a čo robíme preto, aby sme ju zachovali pre budúce generácie. Z Dňa Zeme sa postupom času stal ekologicky motivovaný sviatok a dnešný kvíz sa preto bude tiež niesť v tomto znamení. Mali by sme si uvedomiť, ako veľmi vplývame na našu planétu a, žiaľ, ako veľmi ju aj poškodzujeme. Preto sa v kvíze budeme pýtať aj na viaceré negatíva, ktoré vyplývajú z ľudskej činnosti a na to, ako sa s nimi Zem vyrovnáva.

