Ako dobre poznáte grécku abecedu? Na plný počet bodov zvládne tento kvíz iba málokto

Aj keď nápisy v gréckom jazyku sú pre mnohých z nás nezrozumiteľné, jednotlivé písmená častokrát dokážeme rozlíšiť. Je to vďaka hodinám matematiky či fyziky, kde sa tieto písmená často používajú. Je preto pravdepodobné, že mnohé z nich by ste dokázali určiť aj bez možností. No sú medzi nimi aj také, s ktorými sme sa v škole stretávali iba málokedy a s niektorými možno ani vôbec. Ako si poradíte s dnešným kvízom.

Poznámka: Grécke písmená sú v kvíze uvádzané v tvare veľkého a malého písmena a sú napísané fontom Times New Roman. Pri niektorých možnostiach sme si nesprávne odpovede vymysleli a písmeno s takým názvom v gréckej abecede nenájdete.