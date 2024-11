Diváci Farmy si všimli detail, ktorý ich pobúril. Myslia si, že jeden z farmárov má tajný plán a vôbec sa im nepáči

Na Farme ostalo posledných deväť farmárov, ktorí bojujú o štedrú výhru. Nie všetci však bojujú len silou a zručnosťami, ale začali vznikať rôzne plány na odstránenie súperov. Napríklad ako ten, ktorý vymyslela Lena, keď sa rozhodla konfrontovať Andreja a donútiť ho odstúpiť, čo sa aj podarilo.

Ako sme vás informovali v článku, po Norovi sa zranil aj ďalší z farmárov. Adama totiž zhodila krava a udrel si rameno. Farmárom túto skutočnosť oznámil Peťo, no nie všetci sa k tejto informácii postavili rovnako.

„Ja mám už z toho taký pocit, že Adam pred nejakou voľbou alebo pred súbojmi, pred ohrozeniami záhadne ho tá ruka bolí viac vtedy. Aj pľúca ho vtedy bolia viac. Hrdlo ho bolí neviem ako dlho. Hlas nemal neviem ako dlho. Neviem,“ vyjadril Matúš svoje pochybnosti.

Čo sa stalo?

„Ani dvihnúť ju neviem,“ priznal Adam Matúšovi o bolesti ruky. Následne ho už na kamere v spovednici ukázali s obviazanou rukou. V ďalšej scéne zas prosil Kláru o pomoc, keďže si so zranenou rukou nevedel dať dole vetrovku.

Adam zároveň vysvetlil, čo sa stalo. Keď dojil, krava sa zľakla zvieraťa v lese a uskočila na bok. „Tak som odletel ako handra, ty kokso. Ma bokom zrazila, ma vyhodilo na bok a dajak mi ruku natiahlo alebo čo mi s ňou spravilo,“ objasnil Adam, ako si zranil pravú ruku. Peťo bol toho svedkom a potvrdil, že Adam odletel na bok.

Zvrat prišiel na konci epizódy, kde bolo ukázané, ako Peťo po tme pomáha Adamovi s novou ortézou. Najprv si ju síce dal na správnu ruku, no potom povedal, že mu to dobre nesedí a začal to upravovať. Na druhý pokus si však dal do ortézy ľavú ruku, čo si všimol aj Peťo a so smiechom sa spýtal: „Prečo si tam túto ruku dávaš?“

Tento detail neunikol pozorným očiam divákov, a rovnako ako Matúš, aj oni vyjadrili svoje obavy. „Filantrop má tak zranenú ruku, že úplne zabudol, ktorá to vlastne má byť a do ortézy si dával tú druhú. To je ako keď ho minulý rok hrozne bolelo to koleno, ale len pred súbojom a potom už na to nejako zabudol,“ objavil sa komentár od osoby, ktorá si pamätala aj minulé Adamove účinkovanie v tejto šou.

„Presne, sa mi zdalo, že niečo podobné sa mu stalo v minulosti. Asi že kríval na zlú nohu, alebo niečo také sa mi zdá,“ pridala sa hneď ďalšia diváčka.