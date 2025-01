Diváci Dunaja, k vašim službám si nie sú istí rozhodnutím tejto postavy. Boja sa, že by mohlo mať nepeknú dohru

Výnimočný týždeň s tromi epizódami divácky obľúbeného seriálu je v plnom prúde a diváci o ňom nevedia prestať diskutovať. Niektoré rozhodnutia postáv sa im totiž páčia, nad inými zas len nechápavo krútia hlavou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Okrem nových postáv, priniesla deviata séria Dunaja, k vašim službám aj niekoľko nečakaných zvratov. Seriál opustila jedna z najobľúbenejších postáv a svojím odchodom uviedla do chodu viacero udalostí. Lena dostala podľa Helginých slov druhú šancu na život a odišla do Berlína, kde má nové bývanie i prácu a hlavne pokoj od Holubca.

Je toho na ňu príliš

Keďže Lena odišla dosť narýchlo, Helga aj Walter si mysleli, že nestihla nič zariadiť. Helga sa preto rozhodla vyrovnať s jej povinnosťami, najmä s kabaretom, ktorý Lena vlastnila. Ten má však už novú majiteľku – Evu. Tá je tak po novom nielen majiteľkou penziónu, ale tiež kabaretu a už od začiatku je jasné, že to pre ňu bude obrovská výzva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„A čo hovoríte na to, že Lena prepísala na Evu aj kabaret? Ja ju teda nechcem podceňovať, ale myslím, že to bude na ňu veľa. Práca v Dunaji, v kabarete, vlastní penzión… Teraz by to Eva mala prenechať tej druhej panej, čo tam pracovala. Veď ona sa tam v tom veľmi dobre vyznala a o prácu v kabarete by tiež Eva neprišla. Ďalšia vec je Janko. Na neho si už kedy nájde čas?“ pýtala sa diváčka, čím začala túto diskusiu.

„Súhlasím. Mala to nechať Elle – tá je tam predsa len dlhšie ako Eva. Viac toho vie o prevádzkovaní,“ zareagovala fanúšička seriálu. Viacerí diváci pritom písali, že kabaret mala dostať práve Ella, alebo mali byť s Evou aspoň spolumajiteľky.

„Podľa mňa by Eva mala kabaret predať a investovať do penziónu,“ navrhla riešenie ďalšia. „Myslím, že schválne je to tak, Lena sa vráti a bude mať kabaret,“ predvída iná diváčka.