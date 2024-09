Diváci Dunaja, k vašim službám si mysleli, že sa rozlúčili s touto postavou. Pravda je však iná, toto prezradil herec, ktorý ju stvárňuje

V obľúbenom dobovom seriáli sa už prestriedalo množstvo postáv. Niektoré odišli zo seriálu úplne, iné sa vrátili, keď to ľudia najmenej čakali. Teraz, keď sa situácia v seriáli vyostruje, diváci sa boja o osudy svojich obľúbencov, a vyzerá to tak, že s jedným z nich sa nerozlúčili navždy.

Ako sme vás informovali v článku, len nedávno seriál Dunaj, k vašim službám opustila ďalšia mužská postava. Po Kasperovi a Ludwigovi tak musel svoju lásku opustiť aj Michal a Alenke ostali len oči pre plač. Rovnaký osud takmer postihol aj Dávida a Evu, no nakoniec im šťastný koniec zabezpečila Lena.

Musel ujsť, ale…

TV Markíza vyspovedala hercov z Dunaja, k vašim službám a nechala ich prezradiť niečo o ich postavách. Kristína Svarinská porozprávala o svojej role Kláry a mamičkovských povinnostiach a herci, ktorí stvárňujú Alenku a Michala, zas prezradili, akou veľkou skúškou si ich láska prejde túto sériu.

Michal naposledy, keď ho diváci videli na obrazovkách, musel ujsť, keďže ho považovali za zradcu z dôvodu, že ušiel z frontu. Prezliekol sa preto za františkána a spolu s pomocou kňaza, ktorý mu kúpil lístok na vlak, ušiel do Vatikánu. Alenka sa s ním síce stihla rozlúčiť, no málokto čakal, že ho ešte uvidí. Teraz to však vyzerá, že herec je stále súčasťou obsadenia a v seriáli sa ešte ukáže.

Michal si pritom chcel vziať Alenku za ženu a podľa slov herca Petra Pechu, ktorý ho stvárňuje, to vyzerá tak, že svadba stále nie je stratená. „Viete ako sa hovorí, keď sú zásnuby, tak to všetko potom musí byť do roka a do dňa. Tak ja dúfam, že stále nám zostáva ešte nejaký čas, aby sme to stihli,“ zareagoval herec na otázku o budúcnosti vzťahu Michala a Alenky.