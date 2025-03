Dilema v seriáli Sľub sa preniesla aj medzi divákov. Nevedia sa zhodnúť na tom, čo je vhodné

Obľúbený dobový seriál preniesol divákov do 80. rokov. Väčšina z nich pritom toto obdobie prežila, a tak si všímajú rôzne detaily a porovnávajú medzi sebou svoje skúsenosti. Ukazuje sa, že nie všetci žili rovnako, no vo väčšine prípadov sa zhodnú najmä na maličkostiach, ktoré prekĺzli tvorcom pomedzi prsty.

Diváci Sľubu opäť prehovorili. Po tom, ako sa im podarilo v seriáli nájsť hneď niekoľko chýb, tentoraz sa rozhodli zapojiť do hádky medzi dvoma postavami. Majú v súvislosti s touto témou rovnako zmiešané pocity, a tak sa rozhodli zaspomínať si na toto obdobie, aby dilemu vyriešili.

Sú jej outfity vhodné?

Zástupkyňa nemá problém vyjadriť svoj názor a netýka sa to len žiakov v škole. Najnovšie si totiž vzala do parády svoju kolegyňu. Súdružka Marková sa totiž oblieka farebnejšie ako ostatné postavy v seriáli a rozhodne v dave nezanikne. Samozrejme, táto skutočnosť neunikla kritickému oku zástupkyne, a tak sa rozhodla vysvetliť jej, že je to nevhodné.

„Nerozmýšľali ste nad tým, že by ste si zmenili šatník?“ spýtala sa zástupkyňa svojej kolegyne. Tá najprv nechápala, čo tým myslí, no keď zistila kontext, rýchlo jej povedala, čo si o jej návrhu myslí. Marková zástupkyni jasne vysvetlila, že je jej kolegyňa a nie žiačka, a preto nemá právo karhať ju za to, ako sa oblieka. Táto debata však neostala len medzi postavami, ale preniesla sa aj do komentárov.

„Ako papagáj. Je rozdiel v tom, ako sa obliekali učiteľky do školy a v súkromí. V súkromí by to bolo v pohode. Takú predĺženú košeľu so širokým lakovaným opaskom a legíny som nosila aj ja, ale až na SŠ. V škole sme mali mladé učiteľky, ale takto nechodila ani jedna,“ okomentovala jej outfit diváčka. Ďalšia vyzdvihla jeden detail a poznamenala: „Legíny sa nosili až v 1990.“

Neboli pritom jediné na strane zástupkyne. Aj iná diváčka sa pridala k týmto komentárom a dodala: „Máte pravdu, ako babky chodili. Keď nejaká nedajbože vytŕčala z radu, tak ju ukameňovali. Dobre jej povedala.“

Debata o tom, ako sa učiteľky v tomto období obliekali, pritom neostala len pri súdružke Markovej. „Je to len seriál, ale reálne by skutočne takto „doobliekaná“ učiteľka na škole byť nemohla, ani ako Zuzana s tými špagetovými ramienkami a výstrihmi. Najviac podobne oblečená do tých rokov je učiteľka prvákov Táňa, blúzky s krajkovými goliermi, šaty a pulóvre, sukne,“ okomentovala diváčka.

Našli sa však aj diváci, ktorí nesúhlasili. Napríklad: „Nikto mi nerozkazoval, ako sa mám obliekať! Je to trochu pritiahnuté za vlasy.“