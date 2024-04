Dievča vymyslelo šialený plán ako zabiť svojich rodičov: Klamala o svojom živote, takto ju odhalili

Čo vedie človeka k tomu, aby riešil napätú rodinnú situáciu súborom patologických klamstiev a úkladnou vraždou? Je ťažké pochopiť, čo sa odohrávalo v hlave mladej Jennifer Pan počas osudnej noci, kedy do jej domu pod zámienkou lúpeže vtrhli traja ozbrojení muži. Tí mali v skutočnosti inú úlohu, a to zbaviť sa jej rodičov, ktorých už krutá dcéra nechcela vidieť nažive. O tejto veci informoval Business Insider.

V roku 2010 svetovými správami otriasol prípad, ktorého okolnosti nedokážu dodnes pochopiť ani dlhoroční kriminalisti. Vrahom, ktorí naplánujú a potom zoberú ľudský život vlastnými rukami, vždy chýbajú základné morálne zásady či koncept empatie, no v drvivej väčšine prípadov dokážeme nájsť motív. Môže ním byť násilie, ktorým si človek prešiel v detstve, priame ohrozenie druhou osobou, či psychická porucha. V prípade kanadského prípadu Jennifer Pan sa ale ťažko hľadá vysvetlenie aj cez šošovku násilia bez empatie, dokonca i cez to, že určitý motív mala. Prečo táto žena najala vrahov na vlastných rodičov?

Patologická klamárka

Hoci sa Jennifer narodila dvom vietnamským utečencom, jej život v ranom veku nebol vôbec zlý, informuje portál News. Rodičia tvrdou prácou dokázali zarobiť dosť peňazí na to, aby viedli slušný život rodiny strednej vrstvy. Svoju disciplínu, motiváciu a chuť zabezpečiť si v živote dobré miesto chceli manželia Bich a Huiei odovzdať aj svojej dcére, ktorú viedli k športu i vzdelaniu.

V detstve ale Jennifer prekonala úraz, pre ktorý sa viac nemohla venovať krasokorčuľovaniu. Spolu s tým sa stratila aj akákoľvek motivácia na udržiavanie si dobrých akademických výsledkov či dokonalého profilu, ktorý by ju dostal na prestížnu univerzitu.

Jej správanie sa od tohto momentu graduálne zhoršovalo. V motivácii jej tvrdá disciplína zo strany rodičov skôr na sebavedomí uberala, než pridávala, a čoskoro namiesto poslušného prikyvovania začala Jennifer radšej vymýšľať spôsoby, ako matku s otcom oklamať, aby nemusela robiť veci, ktoré jej prikázali. Z malých klamstiev sa ale postupne stávali väčšie. Jennifer začala patologicky klamať o dobrých akademických výsledkoch či dobrovoľníctve. V tomto období sa zoznámila a začala randiť s Danielom Wongom, problémovým chlapcom, ktorý mal záznam o prechovávaní marihuany vo svojom aute.

Jennifer klamala aj o vzťahu a rozpadávajúcich sa výsledkoch v škole, klamala i o sebapoškodzovaní a nakoniec aj o tom, že ju prijali na Torontskú metropolitnú univerzitu. Rodičia však jej klamstvá v jednom momente odhalili, keď ju sledovali do nemocnice na jej vymyslenú stáž, píše Global News. V tomto momente sa už dievča dokonca prezentovalo falošným univerzitným diplomom. Dospelej žene na rováš klamstiev zakázali vzťah s Wongom a zobrali jej všetku elektroniku.

Z ťažkej rodinnej situácie viedla jediná cesta von

Jennifer v tomto momente prekypel pohár trpezlivosti. Mnohí ľudia sa v takýchto prípadoch od rodiny vzdialia a prestanú ju kontaktovať. Ona ale už v tomto okamihu nechcela vnútorný mier. Namiesto toho bažila po pomste.

8. novembra 2010 do rodinného domu vtrhli traja ozbrojení muži. Po ich odchode zazvonil na miestnej polícii telefonát vystrašenej Jennifer, ktorú kriminálnici priviazali k radiátoru. Na miesto krátko nato dorazila polícia a vystrašenú ženu z domu odniesla. Pri vyšetrovaní prípadu sa ale čoskoro začali objavovať nezrovnalosti, ktoré vyšetrovateľov donútili k pochybám. Jennifer nereagovala ako bežná obeť – detaily, ktoré hovorila o osudnej noci, nesedeli a miešali sa, a rovnako nesedelo ani to, prečo agresívni lupiči jej rodičov bez akéhokoľvek upozornenia zastrelili, no dievča nechali na pokoji.

Na prípad sa čoskoro vznieslo nové svetlo, keď sa prebudil otec, ktorý tragickú „lúpež“ prežil. Vyšetrovateľom povedal, že počas napadnutia videl svoju dcéru, ako sa v pokoji rozpráva s útočníkmi a voľne prechádza po miestnosti.

Jennifer postavili pred súd v roku 2014, obvinili ju z vraždy prvého stupňa a pokusu o vraždu. Za svoje činy bola vrahyňa odsúdená na doživotie bez možnosti na podmienečné prepustenie. Spolu s ňou bol odsúdený aj jej priateľ, ktorého požiadala, aby zohnal nájomných vrahov. Odsúdení boli aj dvaja muži, ktorí v celom pláne figurovali a v osudný večer sa akcie zúčastnili.

Hoci je prípad vyriešený, dodnes mätie mnohých odborníkov. Pokiaľ vás zaujal, na Netflixe nájdete od tohto mesiaca true-crime dokument What Jennifer Did, v ktorom okrem samotného prípadu skúmajú i roky klamstiev, fabulovania a sebectva, ktoré viedlo až k osudnej noci. Za zmienku tiež stojí analýza forenzných odborníkov JCS – Criminal Psychology, ktorí temnú osobnosť mladej vrahyne zanalyzovali z nahrávok vyšetrovania v dokumentárnom videu Jennifer’s Solution.