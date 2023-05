Desivý dopad fast-fashion je vidieť aj z vesmíru. Na púšti v Čile sa váľa 39-tisíc ton lacného oblečenia

Na problematiku fast-fashion reťazcov sa upozorňuje už niekoľko rokov a treba podotknúť, že nielen v súvislosti s podmienkami, za akých lacné oblečenie vzniká. Jasným príkladom je púšť Atacama v Čile, v ktorej sa nakopilo približne 39-tisíc ton vyhodeného oblečenie. Informuje o tom portál Insider.

Ako sa ďalej píše v článku, obrovské množstvo oblečenia pochádza z maloobchodného trhu v USA, ale tiež z Európy či Ázie. Ošatenie sa v nízkych sumách vyrába v chudobných krajinách ako Bangladéš a neskôr putuje do predajní po celom svete. To, čo sa nepredá, ale vyhodí, napokon končí v Čile. O probléme, ktorý v Atacame vznikol, sa informovalo ešte v roku 2021 a už v tej dobe tam bolo takmer 39-tisíc ton odpadu. Dá sa predpokladať, že dnes je číslo opäť vyššie.

„Oblečenie nie je možné posielať na komunálne skládky, pretože nie je biologicky rozložiteľné a často obsahuje chemické produkty,“ povedal agentúre AFP Franklin Zepeda, zakladateľ spoločnosti EcoFibra, ktorá sa pokúša opätovne použiť textílie výrobou do izolačných panelov. Skládka údajne priťahuje predovšetkým miestne ženy, ktoré tam hľadajú veci vhodné na nosenie, ale aj ďalší predaj.

By purchasing a $44 Existing Image at 50 cm resolution, we can confirm the giant clothes pile in the desert of Chile exists and is growing. https://t.co/47SssKPdtI pic.twitter.com/RlfUSBWbu9

— SkyFi (@SkyfiApp) May 10, 2023