Cestovateľ Lukáš o živote v Riu de Janeiro: Párty vo favele bola ako z GTA či z Narcos, my Európania to nepochopíme

Lukáš Chovan, ktorého väčšina z vás pozná z Instagramu ako @chovi_travel, s cestovaním začal už ako 16-ročný. Niekoľko mesiacov strávil po maturite v Ázii, neskôr sa presťahoval na Azorské ostrovy. V súčasnosti našiel nový domov v brazílskom Riu de Janeiro, o ktorom nám porozprával vskutku zaujímavé informácie.

Lukáš je momentálne v brazílskej metropole do konca júna, no ani zďaleka to nebude jeho posledný pobyt v Brazílii. Pri svojich potulkách Riom už stihol nabrať mnoho zážitkov, pričom niektoré sú ako vystrihnuté zo seriálov. V rozhovore nám prezradil, čo ho na brazílskom meste zaujalo, aké sú tu životné náklady, ale aj aká bola jeho účasť na ilegálnej párty vo favele, kde má polícia vstup zakázaný.

Jeho bežný deň sa začína prácou, ktorú iste poznajú mnohí z nás. Lukáš totiž hľadá výhodné letenky pre cestovateľský portál Letenky Za Babku, čo ho momentálne živí. Zvyšok dňa venuje spoznávaniu Ria, hodinám samby a lekciám portugalčiny.

V rozhovore sa dozviete: aký nákladný je život v Riu de Janeiro;

ako vyzerajú miestne favely;

ako to vyzeralo na ilegálnej párty organizovanej miestnym gangom;

na čo si v Riu dávať pozor;

ktoré miesta by ste mali navštíviť.

Aktuálne sa nachádzaš v brazílskom Riu. Ako dlho tam plánuješ ostať?

Momentálne som v Riu na 2 mesiace, do konca júna. Potom strávim leto opäť na Azoroch.

Kedy sa zrodila myšlienka, že by si na nejaký čas prišiel žiť do Ria?

Všetko to vzniklo spontánne. Nakoľko som kvôli covidu veľmi nepracoval a necestoval, tak výlet do New Yorku bol môj prvý väčší trip. V New Yorku som ostal takmer tri týždne, aj keď som pôvodne plánoval len týždeň. Povedal som si, že ďalšie tripy budem riešiť až po príchode na Azory, na základe rozpočtu, koľko mi vlastne ostane. Keď som prišiel na Azory, pozrel som si dátum konania karnevalu v Riu. Bolo to o necelý mesiac.

Bol to prvý karneval po pandémii, takže konečne bez opatrení a v normálnom termíne. Povedal som si, že kedy, keď nie teraz. Kúpil som letenky, lístky, ubytko a išiel som. Karneval v Riu, ako aj samotné Rio, boli mojím snom už niekoľko rokov. Ale moje prvé pocity z Ria teda vôbec neboli pozitívne, no za tých 9 dní som každý deň nazbieral úžasné zážitky a zrazu som si to mesto úplne zamiloval.

Chcel som tam ostať dlhšie už vtedy, ale počas karnevalu sú ceny ubytovaní šialené. Takže som si povedal, že sa čoskoro vrátim. Toto som napísal na storku na Instagram a zrazu sa mi ozvala jedna Slovenka – Viktória, že ona by chcela prísť na nejaké dva mesiace na Azory, či neviem o nejakom ubytovaní. To bol asi osud, pretože práve počas jari som chcel ísť späť do Ria, plánoval som viac spoznať mesto a aj jeho okolie. Všetko vzniklo spontánne. Ja som tu a Viki na Azoroch v apartmáne, kde som doteraz býval.

Aký nákladný je život v Riu de Janeiro?

Teraz platím 600 eur mesačne za apartmán priamo na pláži Copacabana. Za apartmánom je už len hlavná cesta a pláž. Za takúto cenu by si mal počas karnevalu apartmán na 3-5 nocí, ja to mám na mesiac, takže aj to je výhoda Ria mimo hlavnej sezóny. Čo sa týka jedla, pôvodný plán bol variť si a kombinovať to s reštauráciami. Zistil som však, že minimálne v Copacabane a Ipaneme sú ceny za potraviny celkom vysoké – často európske ceny. Na druhej strane tu sú reštaurácie pomerne lacné a porcie veľké.

V potravinách si kupujem najmä ovocie, prípadne nejaké pečivo, šunku a také základné potraviny. Samozrejme, za apartmán v inej lokalite a ďalej od pláže by som platil menej.

Život v Južnej Amerike je určite od toho európskeho odlišný, v čom vidíš najzásadnejšie rozdiely?

V prvom rade je to znalosť jazyka. Tu sa hovorí portugalsky a naozaj málo ľudí hovorí anglicky. Nakoľko bývam na Azoroch už takmer 3 roky, nejaké tie základy portugalčiny mám, takže pre mňa to taký problém nie je. Ale vnímam, že anglicky tu hovorím výrazne menej.

Ďalší rozdiel je v tom, že Rio môže byť naozaj nebezpečné. Je nebezpečnejšie ako bežné veľkomestá, no na druhej strane netreba sa toho až tak báť. Minimálne v Brazílii, ale aj v Portugalsku sa mi veľmi páči to, akí sú tu ľudia milí a zdvorilí. Rovnako sa mi veľmi páči, ako tu veľa ľudí chodí napríklad cvičiť. Na Riu ma tiež veľmi bavia tie kontrasty – na jednej strane luxus a bohatstvo, krásna príroda, pláže. Na druhej strane chudobné favely.

Rio spoznávaš skutočne z každého pohľadu. Aké sú miestne favely? Môžu byť nebezpečné?