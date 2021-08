Desivé horory aj drámy ašpirujúce na Oscara: Netflix zverejnil zoznam filmov, na ktoré sa môžete tešiť už od jesene

Aj napriek pandémii, kedy bola väčšina filmových produkcií pozastavená, obľúbená a najväčšia spomedzi streamovacích služieb nezaháľa. Netflix svojim predplatiteľom podľa najnovších správ do konca roka 2021 prinesie ešte viac ako 40 nových filmov.

Niektoré uvidíme len na streamovacej platforme, niektoré z nich Netflix uvedie exkluzívne aj v amerických (a vybraných) kinách. Ako samotná služba avizovala, jeseň v jej knižnici bude nielen seriálovo, ale aj filmovo pestrá.

Predplatitelia sa totiž môžu tešiť na ozajstný žánrový mix a na svoje si prídu ako dospelí, tak aj detskí diváci, informuje web Observer.

Netflix pritom ešte začiatkom tohto roka avizoval, že tento rok ponúkne minimálne 70 nových originálnych filmov z vlastnej dielne. Zdá sa teda, že tento záväzok aj náležité splní. Doposiaľ vydal už 85 filmov a toto číslo ešte o ďalších viac ako 40 porastie.

Na aké snímky sa teda predplatitelia Netflixu môžu tešiť počas blížiacej sa jesene i zimy? Kompletný zoznam nájdete nižšie.

SEPTEMBER Afterlife of the Party – 2.9.

Worth – 3.9.

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali – 9.9.

Kate – 10.9.

Nightbooks – 15.9.

Schumacher – 15.9.

Intrusion – 22.9.

The Starling – 24.9.

My Little Ponny: A New Generation – 24.9.

Sounds Like Love – 29.9.

No One Gets Out Alive – 29.9.

OKTÓBER The Guilty – 1.10.

Diana: The Musical – 1.10.

There’s Someone Inside Your House – 6.10.

Found – 20.10.

Night Teeth – 20.10.

Stuck Together – 20.10.

Army of Thieves – 29.10.

Hypnotic – TBA

Fever Dream – TBA

NOVEMBER The Harder They Fall – 3.11.

Love Hard – 5.11.

Passing – 10.11.

Red Notice – 12.11.

tick, tick… BOOM! – 10.11.

Bruised – 19.11.

Robin Robin – 24.11.

14 Peaks: Nothing Is Impossible – 29.11.

7 Prisoners – TBA

A Boy Called Christmas – TBA

A Castle for Christmas – TBA

The Princess Switch 3 – TBA