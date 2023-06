Desaťročný festival? Tohtoročný Flaam prinesenie obľúbencov Gorillaz či austrálskeho provokatéra

Tento rok pridávajú ďalšie – desaťročný festival. Osobito drzý a hravý Flaam oslávi totiž 18. a 19. augusta už svoje desiate narodky. Najväčšími menami tohtoročného lineupu budú, britská lofi hip-hop punková kapela Sad Night Dynamite, ktorých vychvaľujú aj Gorillaz či FKA Twigs, a enfant terrible austrálskej scény, Kirin J Callinan, známy spoluprácami s Markom Ronsonom, Mac Demarcom či Julianom Casablancasom. Tých doplní československá špička na čele s Porsche Boyom, Berlin Manson či pražskou elektronickou pesničkárkou Tokyo Drift.

„Keď sme ako dvadsaťroční v zmätku zorganizovali za pár mesiacov festival, len aby sme sa cez leto nenudili, nečakali sme, že o 10 rokov to budeme robiť stále. Ale motivácia zostáva – poraziť nudu!” hovorí šéfdramaturg Flaamu, Marián Tesák. Na festivale, ktorý chystá vo voľnom čase po celý rok partia kamošov (najmä) z Nitry, sa od jeho ukázalo vzniku vyše 120 kapiel z 19 krajín, a vydobyl si pevné miesto na československej festivalovej mape. Čím bude špeciálny jeho 10. ročník?

Flaam festival 2023, alebo skrátene Flaam 10, práve dnes predstavuje svoj kompletný lineup plný zaujímavých domácich a zahraničných mien. Dva dni plné vyše 25 koncertov, dj setov, dizajnu, architektúry, divadla, filmu, no aj vegetariánskeho jedla, bicyklovania a tetovačiek – a to všetko len pre 1200 návštevníkov. Na čo sa môžeš tešiť v auguste v nitrianskom Hideparku?

Vychádzajúce britské hviezdy či postrach austrálskej scény

Flaam prinesie aj tento rok každý festivalový večer zahraničného headlinera, ktorý na Slovensku ešte nehral. Piatok bude patriť britskej lo-fi hip-hopovo punkovej kapele Sad Night Dynamite, ktorá predskakovala na minuloročnom americkom turné Glass Animals a v roku 2022 si zahrala na najväčších európskych festivaloch ako Glastonbury, Reading, Pukkelpop či Primavera. „Znejú ako mix Gorillaz a Backstreet Boys, punkovo drzá estetika s boybandovským swaggerom. Fungujú na scéne len tri roky a idú raketovo hore. Takže pre malý festival ako Flaam to bolo len o jednom – teraz alebo nikdy,” hovorí Tesák.

Hlavný stage zas v sobotu uzavrie enfant terrible austrálskej alternatívnej scény, Kirin J Callinan, známy svojim provokatívnym prejavom a eklektickou tvorbou, v ktorej sa podľa magazínu Spin „stierajú rozdiely medzi talentom, iróniou a fakt zlým vkusom.” Callinan je nesmierne všestranným hudobníkom, čo dokazuje najmä zoznam hviezd, s ktorými spolupracoval. Medzi nimi nechýbajú napríklad Mark Ronson, Alex Cameron, Caroline Polachek, Weyes Blood, Pond, Mac Demarco, Julian Casablancas či Genesis Owusu. Paradoxne najviac ho však preslávil virálny singel Big Enough, ktorý má na youtube neuveriteľných 69 miliónov videní.

Rap, jazz, gitary a slovinskí Comet Is Coming

Flaam každý rok prináša aj to najlepšie z čerstvej slovenskej a českej alternatívnej scény. Tomuto výberu bude tento rok veliť jedno z najsilnejších mien domácej hip-hopovej scény, Porsche Boy, ktorý svojsky mixuje rap s prvkami houseu, garageu alebo techna. Hip-hopový presah majú aj post-punkoví Berlin Manson, ktorí ako víchrica zasiahla slovenskú scénu pred pár rokmi, pričom v rovnaký deň im bude na obľúbenom Kriaky stage sekundovať prešovské rapové knieža Dušan Vlk. V “kriakoch” predstaví svoje elektronické pesničkárstvo aj vychádzajúca hviezda pražskej scény, Tokyo Drift, a po desiatej ich roztancuje slovinské neo-jazzové trio Pantaloons, ktoré mieša dychové groovy s tanečnou elektronikou.

Ženské hlasy budú na tohtoročnom Flaame znieť najmä v češtine. Okrem Tokyo Drift sa na ňom predstavia česká odpoveď na kapely ako Frankie Cosmos či hinds – Tamara, či soulovo-jazzovo-rapové Metastavy. Tých doplní slovenský melancholický objav Adela Mede, ktorá organizátorom učarovala na pražskom koncerte v Meetfactory.

Na svoje si však prídu aj fanúšikovia gitár – alebo ako to už dnes býva, gitár miešaných so synťákmi. Na Flaame opäť nebude chýbať domáca post-indie trojka LUVVER, ktorých doplnia emo-noiseoví shallov, gitaroví experimentátori Vojdi, pankáči Marhule či navrátilci na slovenskú scénu, Purist. Možno najväčšie domáce prekvapenie si však organizátori odložili na piatkový hlavný stage, kde sa niečo po ôsmej predstaví horúci slovenský objav – industrial-metalový projekt XCES, o ktorom si po ich koncerte na tohtoročnom showcaseovom festivale Sharpe šušká celá slovenská scéna.

Techno, industriál a italo disco medzi stromami až do rána

Flaam je festival dvoch tvárí. Počas dňa patrí najmä živým kapelám, no vždy po polnoci sa mení na plnohodnotnú párty elektronickej hudby. „Vyskladať to na obmedzenej ploche pestro, zábavne a funkčne, je každoročná výzva. Ale snáď sa nám to darí,” hovorí kurátor elektronickej scény na Flaame, Jonáš Verešpej. Tohtoročný Flaam roztancujú napríklad aj ukrajinská producentka shjva a pražská stálica s tuniskými koreňmi, Kewu. Tých organizátori dotiahli v spolupráci s festivalom [fjúžn], s ktorým chystajú v projekte [fjúžn] na cestách aj niekoľko ďalších aktivít. Silný elektronický výber doplnia českí producenti Toyota Vangelis a C4AT, rezidentka kultového pražského techno klubu Ankali, Marie Pravda, či superstar bratislavských letných terás, Italo Mario Italo.

Desaťročný festival očami desaťročného dizajnéra

Flaam je známy hravými a drzými vizuálnou identitami, ktoré sa každý rok obmieňajú. Už 9 rokov na nich pracuje dizajnérska dvojka, ateliér Andrej & Andrej (Andrej Barčák a Andrej Čanecký), niekoľkonásobní držitelia Národnej ceny za dizajn, víťazi Ceny Tatrabanky či minuloroční držitelia prestížneho amerického ocenenia Type Directors Ascenders, ktorý každý rok vyhlasuje 30 najlepších mladých svetových dizajnérskych štúdií.

Ako pristúpili k dizajnu 10. ročníka Flaamu? „Čo to znamená, keď má festival 10 rokov? Znamená to, že už je etablovaný a skĺza do nudy? Nie, 10 rokov je stále málo – 10 ročné decká sú predsa plné hravosti, naivity, nemajú radi nudu. Tak sme si prizvali na spoluprácu desaťročného dizajnéra, ktorého ilustrácie sme následne preklápali do funkčnej a komplexnej identity,” hovorí Andrej Barčák.

Tým detským ilustrátorom je takmer desaťročný Eliáš Bálik, ktorý pre Flaam 10 vytvoril niekoľko desiatok svojských ilustrácií s festivalovou tematikou – od cukrovej vaty, ktorá od seba odháňa osy až po toitoiku, ktorá sa natiera opaľovacím krémom. „Sú tak flaamovské, že to viac nejde. Neviem sa dočkať, keď budú tie ilustrácie všade – od tričiek až po tetovačky a nálepky,” hovorí o ilustráciách Tesák.

Festival bez mäsa, upcyklovaný merch a architektúra

Okrem hudobných interpretov čaká návštevníkov Flaamu aj pestrý sprievodný program, v ktorom nebude chýbať divadlo, filmové premietania, diskusie, workshopy či tradičná festivalová cyklojazda po nitrianskej architektúre alebo túra na panoramatický Zobor s koncertom na jeho vrchole. Detaily chcú organizátori odhaľovať postupne, po minuloročnej premiére však plánujú zopakovať aj niekoľkodňový architektonický workshop. „Máme radi, keď po nás na Hideparku niečo zostane. Minulý rok to bola 12-metrová drevená tribúna… uvidíme, čo to bude tento. Ale radi by sme zostali v téme ročníka,” hovorí tajuplne Tesák s tým, že viac informácií o workshope oznámia na festivalových sociálnych sieťach už čoskoro.

Flaam je rovnako známy tým, že mu nie je ľahostajná budúcnosť. Festivalový tím sa preto snaží pri jeho organizácií využívať čo najviac ekologických opatrení. Celý festival je napríklad striktne vegetariánsky a festivalový merchandise (tričká, mikiny, tašky atď.) sú vyrábané z textilného odpadu. „Po organizácií každého podujatia zostane kopa bordelu. Ale tá sa dá zmenšiť na nie až tak veľkú… kôpku. Separovacie stanice či vratné poháre sú samozrejmosťou, my sa však snažíme ísť ešte ďalej,” uzatvára Tesák.

Kompletný line-up Flaam festivalu 2023: Sad Night Dynamite (UK) / Kirin J Callinan (AU) / Porsche Boy (SK) / Berlin Manson (SK) / Dušan Vlk (SK) / Metastavy (CZ) / Kewu (TN/CZ) Tokyo Drift (CZ) / LUVVER (SK) / Toyota Vangelis (CZ) / Pantaloons (SI) / Marie Pravda (CZ) / Tamara (CZ) / shjva (UA) / Vojdi (SK) / C4AT (CZ) / shallov (SK) / XCES (SK) / Marhule (SK) / Adela Mede (SK) / Purist (SK) / Italo Mario Italo (SK) / Bilčo (SK) / Dedinský rozhlas djs (SK).

Flaam festival 2023 sa bude konať 18. a 19. augusta v outdoorovom kultúrnom centre Hidepark v Nitre. Kompletný program a predpredajové vstupenky v obmedzenej kapacite 1200 kusov nájdete na webe flaam.sk. Viac informácií okrem webu nájdete aj na sociálnych sieťach, nezabudnite preto sledovať Flaam aj na Facebooku či Instagrame. Flaam festival 2023 z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.