Dcéra Charlieho Sheena, Sami, prehovorila o otcovi: Už je to rok, čo nie sme v kontakte, takýto je dôvod

Dvadsaťjedenročná dcéra herca Charlieho Sheena a herečky Denise Richards sa vrátila k svojmu detstvu a vysvetlila, prečo sa rozhodla úplne prerušiť kontakt so svojím slávnym otcom.

Podľa magazínu usmagazine.com sa Sami začiatkom apríla podelila o svoje spomienky v podcaste Casual Chaos s Giou Giudice. Hovorila o tom, ako sa ich vzťah s otcom časom zmenil a čo ju priviedlo k tomu, aby s ním prerušila kontakt.

Prítomný, ale neprítomný

Sami si spomína, že počas prvých rokov jej života bol otec často súčasťou ich rodiny, fyzicky bol nablízku, no nedalo sa naňho veľmi spoľahnúť. Sľuboval, že príde, no často nedorazil alebo meškal celé hodiny. „Najhoršie bolo, keď sme mali nejakú udalosť a on povedal, že príde, a potom sa neozval alebo prišiel tak o 10 hodín neskôr. Tak sme ho prestali pozývať na rôzne akcie.“ Časom sa preto rodina rozhodla nepočítať s jeho účasťou na dôležitých udalostiach, aby sa vyhli ďalšiemu sklamaniu.

Dnes si Sami uvedomuje, že mnohé jej spomienky na otca sú poznačené tým, že nikdy nebol úplne triezvy. „Doslova vám nedokážem povedať jedinú spomienku z môjho detstva na neho, v ktorej by bol triezvy. Čo je trochu smutné, ale čo už, je to jeho voľba,“ priznala. Naučila sa to vnímať s humorom, no za tým všetkým sa skrýva predovšetkým smútok a prázdno.

Vianoce, tajomstvá a škandály