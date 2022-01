Dátum vydania či kritická zmena hlavnej postavy. Toto všetko je zatiaľ známe o druhej sérii Squid Game

Premiérový Squid Game zožal v jeseni 2021 tak veľký celosvetový úspech, že tvorcovia tohto programu začali takmer okamžite uvažovať nad druhou sériou. Teraz sa postupne odhaľujú detaily nového projektu vrátane hereckého obsadenia či dátumu vydania.

Aj keď tvorca a režisér Squid Game, Hwang Dong-hyuk, potvrdil výrobu druhej série ešte v novembri minulého roka, k novinkám a dôležitým informáciám ohľadom ďalších častí sa aj vďaka portálu Unilad dostávame až teraz.

Prvá séria vznikala 13 rokov, no mala obrovský úspech

Squid Game je temná K-dráma (K ako označenie kórejskej tvorby, pozn.), v ktorej 456 ľudí na pokraji finančného krachu súťaží v sérii krvilačných hier na odľahlom ostrove za cieľom vyhrať obrovskú peňažnú odmenu. Je to alegória na kapitalizmus a ľudia hovoria, že je to ako kombinácia Hunger Games a Battle Royale.

Prvá séria, ktorá vyšla na Netflixe v septembri 2021, vznikala 13 rokov. Dá sa však očakávať, že druhý počin pôjde tvorcom omnoho rýchlejšie. Scenárista a režisér seriálu, Hwang Dong-hyuk, to potvrdzuje aj vlnou nových odhalení a nápadov a detailov o druhej sérii.

Čo nás čaká v druhej sérii?

POZOR: Ak ste ešte nevideli prvú sériu, tento článok bude obsahovať nejaké spoilery, pretože ozrejmuje dianie v druhej sezóne.

Kedy vyjde druhá séria Squid Game na Netflixe?

Momentálne nie je stanovený dátum vydania druhej série Squid Game. Dong-hyuk je zatiaľ len vo fáze plánovania, takže je pravdepodobnejšie, že dátum vydania budeme poznať až v roku 2023.

Zhrnutie diania v prvej sérii

Ak ste videli celú prvú sezónu, Gi-hun (Lee Jung-Jae) dokončí sériu výziev a je prepustený späť do vonkajšieho sveta. Fanúšikovia boli šokovaní, keď zistili, že za tým všetkým stojí iba starší chlapík s demenciou (alebo to aspoň tvrdí), ktorý podľa všetkého nedokáže byť reálne nebezpečný.

Na konci prvej sezóny sa Gi-hun chystá nastúpiť do lietadla, aby sa mohol stretnúť so svojou dcérou v Amerike. Zrazu uvidí inú osobu, ktorá je naverbovaná rovnakým spôsobom ako on. Vezme mužovu vizitku, zavolá na číslo a prisahá, že vystopuje osobu stojacu za hrami a všetko zastaví.

Čo sa dá očakávať v pokračovaní?

To, či sa hlavná postava vráti späť do hier, respektíve či uvidíme radu nových súťažiacich, je zatiaľ nejasné. Bolo však odhalené, že Gi-hun spraví počas nových epizód niečo veľké a svetu nápomocné.

Gi-hunov morálny kompas môže byť tiež podrobený skúške, pretože sa predpokladá, že by mohol prejsť podobnou osobnostnou transformáciou, povedal autor seriálu.

„Myslím si, že Gi-hun možno prejde určitým kritickým bodom, kde bude tiež podrobený skúške,“ dodal autor.

Kto bude hrať v 2. sezóne Squid Game?

No, okrem Lee Jung-Jae, ktorý hrá hlavného hrdinu Gi-huna, môžeme očakávať návrat Front Mana (Lee Byung-hun) a Oh Young-soo ako Oh Il-nam, teda starý muž, ktorý ako sa ukázalo, stojí za tým všetkým.

Mohli by sme vidieť aj Wi Ha-Joona, ktorý hrá policajta, ktorý sa vkradne do sídla Squid Game pri hľadaní svojho brata.