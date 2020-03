Daniel Radcliffe prekvapil fanúšikov: Harryho Pottera už hrať nechce

Iného herca ako Daniela Radcliffa by si fanúšikovia v postave slávneho čarodejníka už predstaviť zrejme nevedeli. Magický svet kúziel spisovateľky J. K. Rowlingovej sa už stihol rozšíriť nielen o ďalšiu knižku (Prekliate dieťa) a doplňujúce príbehy, ale aj o dva filmy série Fantastické zvery a ich výskyt. Všetci verili, že slávna herecká trojica s Radcliffom na čele sa raz do svojich úloh vráti. Tohto momentu sa ale zrejme nikdy nedočkáme.

Magický svet čarodejníkov, ktorého stvoriteľka J. K. Rowlingová aktuálne pracuje na filmovej spin-off sérii Fantastické zvery, si bude musieť v prípadných ďalších filmoch poradiť bez Daniela Radcliffa. Ten sa totiž nedávno pre magazín Variety v rozhovore vyjadril, že postavu „chlapca, ktorý prežil“ stvárňovať nechce.

Darí sa im aj bez neho

30-ročný Radcliffe aktuálne propaguje svoj najnovší filmový počin, snímku s názvom Escape from Pretoria, ktorá sa však do našich kín nedostane a pri tejto príležitosti sa novinári známeho herca opýtali aj na to, či by si ešte rolu Harryho Pottera zopakoval. Na prekvapenie všetkých však poskytol negatívnu odpoveď.

Nikam sa s týmto neponáhľa a tvrdí, že tvorcom sa s aktuálnou sériou Fantastických zverov darí aj bez nich, čím okrem seba myslel aj predstaviteľov Rona (Rupert Grint) a Hermiony (Emma Watson).

Samozrejme, šanca, že sa v budúcnosti do tejto série vráti, tu stále je. Aktuálne si ale užíva iné originálne postavy, ktoré môže vo filmoch stvárňovať.

O chystanom treťom filme série Fantastické zvery ich výskyt (Fantastic Beasts and Where to Find Them), ktorého produkcia už čoskoro odštartuje, sa toho veľa nevie. Rowlingová dokonca ani nechce prezradiť, akým smerom sa bude dej uberať v budúcnosti. Celkovo by v nej pritom malo vzniknúť päť dielov a mnohí fanúšikovia verili, že v neskorších filmoch uvidíme aj ďalšie už známe postavy z hlavnej série. Doposiaľ sa totiž v spin-offoch objavili dve už známe a nemálo dôležité postavy – Albus Dumbledore (stvárnil ho Jude Law) a profesorka Minerva McGonagallová (stvárnila ju Fiona Glascott). Možné to bolo najmä preto, že Fantastické zvery sa odohrávajú desiatky rokov pred udalosťami v 7-dielnej knižnej (a 8-dielnej filmovej) sérii a zrejme neexistuje šanca, že by sa dej posunul do éry, v ktorej už bol Harry Potter na svete.

Prekliate dieťa filmová adaptácia zatiaľ nečaká

Nádej fanúšikov, že spomínanú trojicu dobrých priateľov opäť uvidí v postavách, ktoré im otvorili dvere do sveta šoubiznisu, kvitla najmä v čase, keď mala na divadelných doskách premiéru hra Harry Potter a Prekliate dieťa (Harry Potter and the Cursed Child). Ôsmy diel v kultovej sérii odvtedy vyšiel aj v knižnej verzii (v podobe scenára) a niekoľkokrát sa hovorilo aj o jeho filmovej adaptácii. Nad tou ale štúdio Warner Bros. vlastniace filmové práva na všetko, čo so so značkou Harry Potter súvisí, zatiaľ neuvažuje.

Slávna herecká trojica Radcliffe, Grint a Watson sa tak zrejme najbližšie do svojich slávnych postáv nevrátia a otázne je, či vôbec k tomuto návratu aj niekedy dôjde.