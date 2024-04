Ďalšia banka na Slovensku zavedie okamžité platby: Službu spustí už o mesiac a zadarmo

Sľubovala to už dlhšiu dobu, napokon k tomu má prísť už o necelý mesiac. Aspoň tak to teda vyzerá. Klienti tejto banky by sa na Slovensku konečne mohli dočkať okamžitých platieb. Mali by byť zadarmo.

Ako informoval portál Živé.sk, Fio banka už dlhšie avizuje plán spustenia okamžitých platieb pre slovenských klientov. Pred pár týždňami oznámila, že túto novinku dlhšie testuje a aktuálne má byť v poslednej fáze testovania. Je tak zrejmé, že klienti Fio banky sa okamžitých platieb v dohľadnej dobe už naozaj dočkajú.

Podľa zistení Živé.sk má byť termín spustenia novinky 6. máj 2024. Odvolávajú sa na dátum, ktorý je uvedený v aktualizovanom zozname European Payment Council medzi ostatnými bankami spúšťajúcimi okamžité platby. Fio banka ale tento termín dodržať nemusí. Pre Živé.sk to potvrdil aj Jozef Daňo z marketingového oddelenia Fio banky, pre ktorú je prioritou „poskytnúť bezchybnú službu a vyhnúť sa zbytočným komplikáciám“.

Na Slovensku okamžité platby ponúkajú Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB aj J&T Banka. V susednom Česku Fio banka poskytuje instantné platby dlhodobo, no fungujú len tam, a v českých korunách.