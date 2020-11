Ďalší rekord na Netflixe pokorený: Najsledovanejšou minisériou je novinka predstavená pred mesiacom

Streamovacia služba Netflix má na konte ďalší rekordne sledovaný seriál. Stala sa ním novinka, ktorá je v knižniciach predplatiteľov len mesiac.

Len 28 dní stačilo minisérii The Queen’s Gambit na to, aby doslova pobláznila svet. Príbeh o nadanej šachistke spôsobil medzi divákmi ošiaľ, po ktorom vzrástol nielen záujem o jednu z najstarších hier, ale rástla aj sledovanosť seriálu, ktorý ho spracoval. Niet sa preto čomu čudovať, že práve seriál s herečkou Anyou Taylor-Jones pokoril ďalší rekord na obľúbenej streamovacej službe aj v sledovanosti.

Ako informoval Netflix prostredníctvom svojich sociálnych sietí, The Queen’s Gambit si za prvých 28 dní od uverejnenia v knižnici pozrelo viac ako 62 miliónov účtov, čo z neho robí najsledovanejšiu minisériu v histórii streamovacej služby.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv

