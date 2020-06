Ďalší dopravca obnovuje zahraničné spojenia. FlixBus bude premávať do Chorvátska či Nemecka

Najväčší európsky autobusový dopravca FlixBus postupne obnovuje prevádzku ďalších medzinárodných liniek zo Slovenska. Od 25. júna bude možné zo Slovenska cestovať okrem Česka a Viedne aj do Salzburgu, Mníchova, Budapešti, Varšavy, Splitu a ďalších európskych destinácií.

Ďalšie kolo obnovených medzinárodných spojov FlixBusu v Európe štartuje vo štvrtok 25. júna. Priame autobusy FlixBusu začnú opäť jazdiť medzi Prešovom, Košicami, Nitrou, Bratislavou, Viedňou, Salzburgom a Mníchovom.

Od štvrtka 25. júna dôjde aj k obnoveniu mezinárodných spojov do Poľska, Maďarska a Chorvátska.

„Na spustení medzinárodných spojov pracujeme postupne. Pokiaľ sa ľudia v lete k cestovaniu vrátia a o medzinárodné spoje bude záujem, ďalšie destinácie máme v pláne pridávať v náväznosti na dopyt a predaje doterajších spojov,“ uvádza hovorkyňa FlixBusu Martina Čmielová.

Uvoľnenie na hraniciach s Poľskom od soboty, prvé spoje vyrazia vo štvrtok

Od uplynulého víkendu je možné voľne cestovať medzi Slovenskom a Poľskom. Medzi atraktívne destinácie dostupné na priamych linkách patrí od 25. júna Varšava a Krakov, kde budú zelené autobusy jazdiť štyri dni v týždni dvakrát denne cez koridor Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica a Zvolen a ďalej budú spoje pokračovať do Budapešti. Zo Žiliny, Banskej Bystrice a Zvolena bude FlixBus jazdiť štyrikrát týždenne do Budapešti a takisto do Katovíc, Gdaňsku a Gdyne.

Od štvrtka prepojí Poľsko, Slovensko a Rakúsko aj ďalší medzinárodný spoj FlixBusu z Medyky do Viedne. Jazdiť bude denne, z poľskej Medyky vyrazí o 19:30, zastavuje v meste Przemyśl, Krakov, ďalej pokračuje do Žiliny, Trenčína, Trnavy a do Bratislavy dorazí o 6:50 ráno. V opačnom smere do Poľska budú spoje vyrážať denne o 23:10 z Bratislavy.

Priamou autobusovou linkou do Mníchova a Salzburgu z Bratislavy, Prešova a ďalších miest

Medzi atraktívne destinácie dostupné na priamej linke zo Slovenska patrí od 25. júna už aj Mníchov a Salzburg. Zelené autobusy FlixBus budú vychádzať každý týždeň od štvrtka do nedele z Prešova AS o 16:45 a z Košíc o 17:15.

Ďalej budú pokračovať smerom Rožňava, Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen a Nitra. Z Bratislavy AS vyrazia o 23:59, pôjdu cez Viedeň a do Salzburgu dorazia o 5:10 ráno. Príjazd do konečnej stanice Mníchov je naplánovaný o 7:50.

V opačnom smere budú spoje jazdiť od piatku do pondelka s odjazdom o 21:30 z Mníchova a 23:55 zo Salzburgu. Do Bratislavy dorazia o 5:30 ráno a do konečnej stanice Prešov o 12:10. Cena cestovného lístka z Prešova až do Mníchova je dynamická, tj. rastie spolu s obsadenosťou spoja, ale začína od 35,99 €, cena lístka z Bratislavy do Mníchova už od 15,99 €.

Prvé spoje k Jadranu vyrazia z Bratislavy už tento štvrtok

FlixBus vypraví svoje autobusy zo Slovenska aj k pobrežiu Jadranského mora do Chorvátska, kde bude jazdiť každý deň. Z Bratislavy prvýkrát vyrazí 25. júna, s pravidelným odchodom o 23:55 z autobusovej stanice a ďalej bude pokračovať cez Slovinsko až do Splitu, kde je príjazd naplánovaný o 12:30.

Medzitým ešte zastaví v chorvátskych letoviskách ako Zadar, Biograd na Moru, Vodice, Šibenik a Trogir. Na cestu späť vyrazia zelené autobusy o 17:30 zo Splitu a do Bratislavy dorazia o 6:15 ráno. Cestovné lístky sú už v predaji na flixbus.sk, cena cesty do Splitu začína od 29,99 €.

Preventívne bezpečnostné opatrenia na palubách autobusov FlixBus

Na palubách zelených autobusov stále platia bezpečnostné opatrenia, v rámci ktorých je potrebné cestovať s rúškom a pred nástupom na palubu si dezinfikovať ruky.