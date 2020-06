Do Chorvátska sa tento rok dostaneme vlakom bez prestupov. RegioJet spúšťa nové spojenie

V Rijeke budú k dispozícii nadväzujúce autobusové spoje do takmer tridsiatich letovísk na chorvátskom pobreží Jadranského mora.

Spoločnosť RegioJet bude v letnej sezóne prevádzkovať vlakové spojenie do chorvátskej Rijeky pri Jadranskom mori od 30. júna do 26. septembra trikrát v týždni.

Vlaky pôjdu z Prahy cez Pardubice, Brno, Břeclav, Bratislavu a slovinskú Ľubľanu v utorok, piatok a nedeľu, na cestu späť z Rijeky sa vydajú v stredu, sobotu a pondelok. Informoval o tom v piatok dopravca s tým, že vlak bude premávať ako nočný spoj s dvanástimi vozňami a s kapacitou 560 miest.

Cesta vlakom medzi Prahou a Rijekou má podľa plánu trvať približne 14 hodín 40 minút. Z Prahy bude odchádzať o 17:20, z Bratislavy predbežne o 21:15 a do Rijeky by mal prísť okolo 8:00, opačne pôjde z Rijeky o 18:00 s plánovaným príchodom do Prahy o 8:42.

V Rijeke bude nadväzujúce autobusové spoje

Cestujúci budú mať v Rijeke k dispozícii nadväzujúce autobusové spoje do takmer tridsiatich destinácií na chorvátskom pobreží Jadranského mora, napríklad, Opatija, Pula, Rovinj, Poreč, Crikvenica, Zadar, Biograd, Omiš, Makarska, Gradac, Šibenik Primošte, Trogir či Split. RegioJet začne s predajom cestovných lístkov na vlakové spojenia do Chorvátska 9. júna.

Občania desiatich členských štátov Európskej únie, vrátane Slovenska, už nebudú musieť pre dobrú epidemiologickú situáciu preukazovať v Chorvátsku dôvod vstupu do krajiny.

Budú môcť prísť za rovnakých podmienok ako pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Stále však bude potrebné dodržiavať všeobecné a špecifické odporúčania chorvátskeho ústavu verejného zdravia. Chorvátska vláda rozhodla o úplnom otvorení hraníc krajiny desiatim členským štátom EÚ, popri Slovensku sa to týka aj Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Estónska, Lotyšska, Litvy a Slovinska.