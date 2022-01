Dal svetu obezitu, lacné jedlo a koncept fast-foodu. McDonald’s nájdete takmer všade, jeden má aj Kráľovná Alžbeta II.

Prevádzky McDonald’s sú fenoménom po celom svete. Ikonické žlté logo, koncepcia či obľúbené jedlo robí z Mekáču franšízu, ktorá doslova pohlcuje spoločnosť už desiatky rokov. Za vznikom tejto značky sa však skrýva fascinujúci príbeh nápadov a príležitostí, za ktorým stojí okrem bratov McDonaldovcov aj muž menom Ray Kroc.

Big Mac, Cheeseburger či hranolky sa vďaka prevádzkam McDonald’s stali azda národným jedlom vo viacerých štátoch. Popularita a sila tejto značky má za posledné desiatky rokov na svedomí napríklad aj skutočnosť, že v Spojených štátoch amerických nájdete podľa RD viac reštaurácií McDonald’s (približne 14 300) než nemocníc, ktorých je niečo vyše 10 600.

Začalo to u bratov, ktorí svoje dielo predali

Maurice a Richard McDonaldovci sa do gastronomického priemyslu pustili pomerne neskoro, keďže dovtedy pracovali ako údržbári a kulisári. V roku 1948 už mali nazbierané značné skúsenosti a tak sa bratia rozhodli, že svoju fungujúcu reštauráciu prestavajú s cieľom zvýšenia zákazníckej popularity, informuje Britannica.

Každých 14,5 hodín a niekde na svete otvorí nová prevádzka McDonald’s.

Mac (46) a Dick (39) tak v spomínanom roku spustili prerobenú reštauráciu McDonald’s v Kalifornii, v ktorej ponúkali hamburgery, hranolky, sladené nápoje, mliečne šejky či jablkový koláč. Aj keď sú bratia McDonaldovci z príbehu o vzniku celosvetového fenoménu medzi reštauráciami častokrát vytláčaní, aj oni dokázali začiatkom 50. rokov presadiť pár marketingových ťahov.

Obľúbené a vyhľadávané burgre predávali približne za 15 centov, čo bolo síce o polovicu menej než konkurencia, no vďaka systému ohrevných lámp ich dokázali vyprodukovať oveľa viac a udržať teplé aj po dlhšom čase.

Taktiež vo svojom novom koncepte používali podľa Britannici striedavé vypínanie kúrenia, aby sa ľudia nezdržiavali príliš dlho, tvrdé a menej pohodlné sedenie, nech sa človek sústredí len na jedlo a neužíva si pohodlie či dokonca rozložili stoličky ďalej od seba, aby si zákazníci nezvykali na dlhé spoločenské posedenia. V skratke, chceli vybudovať fastfoodovú kultúru na princípe rýchleho jedla a množstva ľudí.

Prichádza Ray Kroc, logo vzbudzuje ošiaľ i kritiku

V roku 1954 bola už reštaurácia McDonald’s známou firmou, za ktorou boli ľudia ochotní cestovať aj dlhšie vzdialenosti. Tesne pred koncom roku 1953 už mali bratia spolu s dizajnérom v rukách návrh slávneho loga. Dva žlté oblúky, ktoré pútajú pozornosť ľudí už z veľkej diaľky, však nemajú len alfabetický význam písmena “M”.

Jednu prevádzku McDonald’s vlastní v Anglicku aj Kráľovná Alžbeta II.

Ako píše Readers Digest, návrhár Louis Cheskin mal byť veľkým fanúšikom Sigmunda Freuda, čo ho zavialo skôr do anatómie. Isté teórie tak tvrdia, že jeden z najslávnejších emblémov svetovej histórie zobrazuje veľké ženské prsia, čo má anatomicky a podvedome lákať nás ľudí, keďže sa rodíme ako cicavce prijímajúce materské mlieko.

V tomto roku prichádza na scénu už 52-ročný predajca mixérov, Ray Kroc. Amerického biznismena zavialo do kalifornského San Bernardina z dôvodu, že chcel na vlastné oči vidieť prevádzku, ktorá odkúpila až 8 z jeho mixérov na mliečne koktejly.

Našiel tak fungujúcu reštauráciu dvoch bratov a bol unesený z efektivity a celej koncepcie. Kroc bratom navrhoval, že prevezme zodpovednosť nad expanziou a z tohto konceptu spraví úspešný podnik. McDonaldovci boli na začiatku veľmi skeptickí, keďže sa im nechcelo riskovať rodinný biznis s možnosťou krachu.

Nový model a raketový nárast popularity

Ray Kroc bol v téme McDonald’s odhodlaný vizionár a pre úspech svojej teórie bol pripravený urobiť čokoľvek. V roku 1956 sa stretol aj s finančným radcom Harrym Sonnebornom, s ktorým vymysleli unikátny koncept vlastnenia pozemkov či budov, na ktorých mohli stáť potenciálne prevádzky.

Každý deň konzumuje na svete jedlo z McDonald’s až 68 miliónov ľudí, čo je v prepočte celá populácia Spojeného kráľovstva.

Sonnebornov koncept je vo firme používaný dodnes, pričom viacerí odborníci ho odhadujú ako na jeden z najprelomovejších biznisových ťahov histórie.

Rast spoločnosti podporoval aj fakt, že v 60. rokoch sa značne navýšil počet áut na cestách a pribúdali stovky kilometrov kľúčových ciest či diaľnic. Vízia o expanzii mimo hraníc USA však netešila bratov zakladateľov, od ktorých chcel Kroc postupne odkúpiť všetky práva a licencie na McDonald’s.

Obchod sa podaril v roku 1961, kedy Mac a Dick dostali požadovanú čiastku 2,7 milióna dolárov (v prepočte na dnešný kurz to predstavuje približne 21,6 milióna dolárov.

Expanzia

V roku 1967 sa značka McDonald’s dostala premiérovo do zahraničia, konkrétne do kanadského Richmondu. Ray Kroc bol riaditeľom aj prezidentom spoločnosti, pričom jeho zásady odrážalo krédo “Kvalita, servis, čistota a cena.” Ako to okomentoval sám Kroc, ak by mal za každé vyslovenie tejto frázy dostať jednu tehlu, mohol by si postaviť most cez Atlantický oceán.

Postupne sa začal Mekáč rozrastať do celého sveta. Začiatkom 90. rokov už poznali Big Mac a ďalšie pochutiny aj v Číne či na Novom Zélande. McDonald’s neskôr vďaka svojej rozšírenosti prebral viaceré rekordy, ktorým len ťažko uveriť. Stal sa napríklad najväčším distribútorom hračiek na svete alebo dosiahol geografický rekord v rozložení prevádzok. A ako to vyzerá v praxi? Nech ste kdekoľvek v USA, určite ste najviac 100 kilometrov od nejakého McDonaldu.

Denný zárobok spoločnosti sa pohybuje na úrovni 75 miliónov dolárov.

Ray Kroc naštartoval a dal základ azda najznámejšej a jednej z najpopulárnejších reštauračných sietí na svete. Otec nového konceptu zomrel v roku 1984, pričom jeho odkaz prežíva dodnes na takmer 39 200 miestach s celkovou hodnotou značky 155 miliárd dolárov, uvádza Statista.

Kritika

S veľkosťou firmy, ktorej cieľom je predaj fastfoodu, prichádza aj obrovská kritika. Tej sa McDonald’s nasýtil v období okolo roku 2000. Nielen s USA podávali ľudia žaloby za obezitu, čoho sa chytili aj rôzne zdravotnícke inštitúcie. Obezita bola a stále je jedným z najrozšírenejších globálnych problémov spoločnosti, pričom jedlá z McDonald’s ju u ľudí len podporovali.

Ďalším problémom bol aj ponúkaný plat. Začiatkom 21. storočia sa dokonca zaužíval pojem McJob, čo bolo pomenovanie pre akúkoľvek prácu s neprimeraným platom.

Odkaz McDonald’s

Reštaurácie so žltým logom lákajú zákazníkov už viac než 70 rokov, pričom drvivá väčšina sa veľmi rada vracia naspäť, čo len dokazuje ich geniálnu a prepracovanú stratégiu.

Príbeh o založení či expanzii McDonald’s je opísaný aj v známom filme The Founder (zakladateľ, pozn.), v ktorom stvárnil Raya Kroca herec Michael Keaton.

Mekáč sa za ostatné roky posunul výrazne vpred aj po ekologickej či charitatívnej stránke, čo odráža korporátnu snahu o spojenie servírovania nie príliš zdravého jedla a pomoci ľuďom, čo môže znieť ironicky. McDonald’s je však napriek všetkým plusom i mínusom gigantom, ktorý si podmanil viaceré generácie.