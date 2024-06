Takto nikdy nebudete platiť nájom: Žena radí, ako bývať zadarmo, ľudia sú z jej triku znechutení

Ceny nehnuteľností, ale aj nájmov sú veľmi vysoké, čo mnohých uvrhlo do nepríjemnej situácie. Nejeden dospelý musí ostať žiť s rodičmi, iní sa zadlžujú. Táto žena ale bývanie vyriešila svojským spôsobom. Ľuďom radí, ako nikdy neplatiť za nájom.

Radí, ako neplatiť za nájom

Ako píše Bored Panda, Emily Webb o sebe otvorene hovorí ako o toxickej žene. Žije život bez domova, napriek tomu ale nespáva na ulici. Svoju krásu využíva na to, aby mohla prespávať u mužov, s ktorými sa stretla prostredníctvom zoznamovacích aplikácií. Na sociálnych sieťach dáva radu, že ak je žena dostatočne pekná a sexi, nikdy nemusí platiť za nájom. Vraj nechápe, prečo všetky tie roky plytvala peniazmi na platenie bývania.

„Doslova môžeš ísť na Hinge a každú noc bývať zadarmo u rôznych chlapov. Ešte sa mi nikdy nič zlé nestalo,“ hovorí Emily. Očividne berie na ľahkú váhu, že ako žena bez domova, prespávajúca u náhodných cudzincov, sa vystavuje veľkému riziku. Podľa štatistík pritom vysoké percento žien bez domova už na vlastnej koži zažilo sexuálne násilie a zneužitie.

Považuje sa za najsexi ženu bez domova

Na TikToku, kde sa delí o takéto „praktické rady“, viacero ľudí vyjadrilo znepokojenie a znechutenie. Niektorí Emily radia, aby si jednoducho našla prácu. Ďalších hnevá, že Emily nechutným spôsobom využíva ľudí okolo seba a označujú ju za ľahkú ženu. Niektorým robí vrásky na čele, že sa zahráva s ohňom a to, čo robí, je nebezpečné.

Našli sa aj takí, ktorí si myslia, že Emily klame a všetko si len vymýšľa, aby získala pozornosť. Len včera sa ale opäť podelila o video, v ktorom sa označuje za najsexi ženu bez domova v Austrálii. Pochválila sa novými nechtami, priznala, že strávila tri hodiny hľadaním ďalšieho chlapa cez Hinge a napokon sa pochválila úspechom. Skončila s ním nielen na večeri v reštaurácii, ale aj v jeho posteli. Predchádzajúca známosť jej totiž oznámila, že musí odísť.

Podľa Bored Pandy sa Emily pred časom pokúsila zaobstarať si vlastné bývanie, no situácia je kritická aj v Austrálii a nie je to také jednoduché. Peniaze pre ňu údajne nie sú problém, slušne totiž zarába prostredníctvom OnlyFans. Žiaden z mužov, u ktorého prebýva, vraj o jej situácii nevie. Priznáva ale, že väčšina mužov ju po niekoľkých dňoch vyhodí, uvedomia si totiž, že ich len využíva. Ľudia nerozumejú, prečo nebýva napríklad v AirBnb, ak má na to dostatok financií, ale zvolila si riskantnejšiu cestu.