Čítanie kníh ma pozitívny účinok na dušu i telo

Okrem spoznávania nových príbehov, zvyšovania spoločenského rozhľadu a intelektu má pozitívny vplyv aj na duševné zdravie. A práce na to sa v najnovšej kampani s názvom „Kniha ako liek“ rozhodla upozorniť najväčšia sieť kníhkupectiev na Slovensku Panta Rhei.

„V Panta Rhei považujeme za dôležité, aby sme verejnosti pripomínali pozitívne vplyvy kníh a čítania na ľudskú dušu a organizmus. Veríme, že v kampani Kniha ako liek sa nám benefity čítania podarí priblížiť našim zákazníkom a čitateľom. Kampaň sa zameriava na nebeletristickú literatúru a upozorňuje na rastúce problémy s duševným zdravím, ktorým ako spoločnosť čelíme. V tejto digitálnej dobe je dobré si pripomenúť, že kniha funguje ako liek pre dušu a telo už celé tisícročia. Veríme, že sa nám to podarí a budeme ľudí motivovať, aby siahli po knihách, ktoré im pomôžu,“ hovorí generálny riaditeľ Panta Rhei Michal Rajter.

Kampaň „Kniha ako liek“ je prepojená s nebeletristickou literatúrou a zameriava sa na tri oblasti. Na knihy, ktoré sa zaoberajú psychológiou, motiváciou a osobným rastom. Ďalej to budú knihy, ktoré sa venujú zdraviu a fyzickým aktivitám. No a tiež knihy, ktoré riešia kritické myslenie, bojujú proti hoaxom a prinášajú reportáže o vojnových konfliktoch alebo utečeneckých krízach.

Okrem kampane v médiách, v kníhkupectvách a na sociálnych sieťach usporiada Panta Rhei aj viacero diskusií, ktoré budú upozorňovať na rastúce problémy s duševným zdravím. „Každý čitateľ z vlastnej skúsenosti vie, aký priaznivý vplyv naňho má to, keď sa dostane k obľúbenej knihe a môže si čítať. My sme sa rozhodli upozorniť na benefity čítania a prepojiť ich s knihami, ktoré prinášajú praktické rady pre duševné zdravie, fyzickú kondíciu a tiež kritické myslenie. Fiktívna lieková krabička, ktorá je mottom kampane, má symbolizovať to, že čítanie má naozaj liečivé účinky pre telo aj dušu. Prakticky sa týmto témam povenujeme na diskusiách, ktoré usporiadame,“ dodáva riaditeľ marketingu Panta Rhei Ľubomír Šulko.

Priaznivý vplyv čítania na duševné zdravie potvrdzujú aj odborníci. Zážitok z ponorenia alebo zapojenia sa do príbehu pri čítaní, ktorý sa nazýva naratívne pohltenie, môže zlepšiť náš pocit pohody. Výskumníci sa domnievajú, že mentálne transportovanie sa z nášho fyzického okolia môže poskytnúť únik alebo príležitosť na zmysluplnú kontempláciu.

Čítanie nám tiež pomáha pochopiť náš svet. V jednej zo štúdii mali účastníci, ktorí čítali viac naratívnej fikcie, väčšiu aktiváciu častí prefrontálneho kortexu. Táto väčšia aktivácia môže čiastočne vysvetliť koreláciu medzi celoživotným čítaním a schopnosťou pochopiť, ako ľudia myslia.

Zdravotníci vo svete používajú knihy a biblioterapiu na podporu duševného zdravia skupín, ktoré čelia rôznym problémom, vrátane úzkosti, depresie a smútku. Biblioterapia zvyčajne zahŕňa zážitok z čítania, reflexie a diskusie o špecifickej literatúre s individuálnym terapeutom alebo v prostredí skupinovej terapie. Výskumníci uviedli, že spoločné zážitky z čítania pomohli zmierniť depresívne symptómy u pacientov po operácii, znížili kognitívne a emocionálne symptómy u pacientov s demenciou a zlepšili kognitívne a psychologické funkcie u pacientov s psychózou.