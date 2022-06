Cigarety sa budú pravdepodobne zdražovať už na jeseň. Ceny by mali narásť aj pri bezdymových produktoch

Nové pravidlá z Európskej únie by mali prísť už na jeseň. Smernica už potrebuje aktualizáciu, keďže tá súčasná je v platnosti od roku 2011 a neplní svoje ciele. Minimálne sadzby spotrebnej dane určovanej EÚ by sa mali zvýšiť.

Súčasná smernica EÚ, ktorá určuje minimálne sadzby spotrebnej dane je nastavená tak nízko, že samotné členské štáty si ju sami zvýšili, uvádza portál Euractiv.

Staré sadzby

Na zdvihnutie týchto sadzieb panuje široká zhoda a je teda predpoklad, že legislatíva prejde schválením. Súčasná smernica z roku 2011 uvádza, že na štandardnú škatuľku s 20 cigaretami by mala byť spotrebná daň minimálne na úrovni 1,8 eura a mala by predstavovať aspoň 60 % z predajnej ceny.

To, že je to minimálna hodnota badať u členských štátov, ktoré túto sadzbu samé zvyšujú. Priemer v EÚ je 3,44 eur, na Slovensku je to iba 2,29 eur. Nižšiu spotrebnú daň má iba Rumunsko, Poľsko a Bulharsko.

Bezdymové výrobky

Legislatíva z roku 2011 neriešila ani bezdymové tabakové výrobky, ktoré v smernici vôbec neboli zahrnuté. Členské štáty ich preto zaťažovali spotrebnou daňou na základe vlastného rozhodnutia a bolo to tradične menej, ako pri klasických cigaretách. Keďže bezdymové tabakové výrobky fungujú na princípe zahrievania tabaku a nie spaľovania, nemôžu byť zaradené medzi klasické cigarety.

Členské štáty sa ale zhodli na tom, aby EÚ navrhla pravidlá aj pre bezdymové produkty. Akú spotrebnú daň nastaví, je nateraz otázne. Ešte väčší problém je pri elektronických cigaretách využívajúcich iba kvapalinu s obsahom nikotínu. Na tie sa nevzťahuje žiadna spotrebná daň nastavená Európskou úniou a je iba na členských štátoch, či tieto náplne zdaňujú. Slovensko to nerobí.

Cieľom nastavovania minimálnych spotrebných daní na tabakové výrobky na úrovni Európskej únie je aspoň čiastočne ovplyvňovať cenu za tabakové výrobky na úrovni únie. Avšak štáty majú v nastavovaní cien voľnú ruku, a tak sa medzi členskými krajinami aj tak nájdu aj niekoľkoeurové rozdiely na jednu škatuľku.