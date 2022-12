Cigarety môžu zdražieť až o jedno euro: Drastické zvýšenie by sa týkalo aj bezdymových a elektronických cigariet

Európska komisia chce zdvojnásobiť zdanenie tabakových výrobkov. To by znamenalo, že si fajčiari za krabičku výrazne priplatia, informujú TV Noviny.

Európska komisia chce určiť minimálnu spotrebnú daň na všetky druhy tabakových výrobkov. Netýkala by sa iba samotných cigariet, ale aj bezdymových alebo elektronických cigariet.

Všetky krajiny by ju museli dodržiavať

Ako vysvetľujú TV Noviny, ak sa tak stane, každá krajina sa bude musieť prispôsobiť a novú daň dodržiavať, prípadne si ju môže ešte navýšiť. V praxi by to znamenalo, že by krabička cigariet mohla zdražieť aj o jednu euro.

Napriek tomu, že hlavným cieľom tejto zmeny by malo byť obmedzenie používania tabakových výrobkov, ozývajú sa hlasy, podľa ktorých sa iba vydláždi cesta pašerákom, ktorí napokon štátu neodvedú nič.

Slovensko má jednu z najnižších maloobchodných cien za krabičku

Ako uvádzajú dáta Statista, Slovensko sa nachádza na treťom mieste od konca v rebríčku maloobchodnej ceny cigariet v Európskej únii. Nižšia cena cigariet je už iba Bulharsku a Poľsku.

A naopak, najvyššia zas v Írsku, Spojenom kráľovstve a vo Francúzsku.