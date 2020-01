Christian Bale si možno po Batmanovi zahrá aj v marvelovke Thor: Love and Thunder

Anglický herec Christian Bale rokuje o role vo štvrtom filme z marvelovskej série o superhrdinovi Thorovi s názvom Thor: Love and Thunder. Informujú o tom portály Collider a The Hollywood Reporter. Detaily o jeho úlohe však nie sú známe.

Thor: Love and Thunder, ktorému predchádzali snímky Thor (2011), Thor: Temný svet (2013) a Thor: Ragnarok (2017), by sa mal dostať do kín 5. novembra 2021. Úlohu titulného hrdinu si zopakuje Chris Hemsworth. Vráti sa aj Natalie Portman, ktorej postava Jane Foster, známa z prvých dvoch dielov, by sa mala stať ženskou verziou Thora. Tessa Thompson by sa znova mala ukázať ako Valkyrie. Réžie sa ujme Taika Waititi, ktorý nakrútil aj tretiu snímku, pričom by mal znova prepožičať hlas mimozemskému bojovníkovi Korgovi.

Pre Balea by obsadenie v novinke znamenalo návrat k adaptáciám komiksov. Herec sa už predstavil v batmanovkách Batman začína (2005), Temný rytier (2008) a Návrat Temného rytiera (2012), kde stvárnil titulného superhrdinu.

Štyridsaťpäťročný Christian Charles Philip Bale má na konte Oscara a Zlatý glóbus za výkon vo filme Fighter (2010). Na obe tieto ocenenia ho nominovali aj za výkony v snímkach Špinavý trik (2013), Stávka na neistotu (2015) a Viceprezident (2018), pričom v prípade tretej menovanej nomináciu na Zlatý glóbus premenil na víťazstvo. Nomináciu na Zlatý glóbus mu tiež vyniesla športová životopisná dráma Le Mans ’66 (2019).

Bale si zahral aj vo filmoch ako Americké Psycho (2000), Mandolína kapitána Corelliho (2001), Equilibrium (2002), Mechanik (2004), Drsné časy (2005), Temný úsvit (2006), Dokonalý trik (2006), 3:10 vlak do Yumy (2007), Partička B. D. (2007), Terminator Salvation (2009), Kvety vojny (2011), Oheň ohňom (2013), Exodus: Bohovia a králi (2014), Knight of Cups (2015) či Nepriatelia (2017).