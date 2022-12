Chlapec náhodou prežil popravu elektrickým kreslom a opísal, čo pri nej cítil. Od obrovskej bolesti kričal

Willie Francis sa stal tínedžerom, ktorý bol popravený dvakrát. Ako je to možné? Keď si prvýkrát sadol do elektrického kresla, myslel si, že je to jeho koniec. Niečo sa však pokazilo, on prežil a opísal svoje pocity pri poprave. Napokon sa však tomuto rozsudku predsa len nevyhol, píše UNILAD.

Mladík bol v roku 1945 odsúdený za vraždu majiteľa lekárne, ktorý bol jeho niekdajším šéfom. V čase spáchania tohto zločinu mal iba 15 rokov. Súd mu napriek tomu vymeral ten najprísnejší trest. Čakala na neho poprava elektrickým kreslom.

Ako uvádza All That’s Interesting, 3. mája 1946 nastal deň, ktorý mal byť v jeho živote posledným. Willie si sadol do kresla a čakal na jeho spustenie, ktoré malo znamenať jeho koniec.

On May 3, 1946, Willie Francis, a 17-year-old black teenager prepared for his final moments on earth. As he was strapped into “Gruesome Gertie,” Louisiana’s electric chair, too scared to say his goodbyes, Francis just clenched his fists and awaited the inevitable moment.. pic.twitter.com/JLRvC7tunZ

