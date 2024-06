Chcete vedieť, aká bude výška vášho dôchodku? Na výpočet penzie už viac nemusíte čakať, takto to zistíte aj z pohodlia domova

Sociálna poisťovňa má pre svojich klientov pripravené nové elektronické služby. Najnovšie sa o svojom dôchodkovom poistení viac dozvedia aj klienti, ktorí majú oveľa menej rokov.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, takýmto spôsobom chcú priniesť komfort svojim poistencom. Údaje o dôchodkovom poistení sa dozvedia online z domu, nemusia chodiť do pobočky. Dôležité je, že Sociálna poisťovňa do Elektronického účtu poistenca (EUP) presunula do digitálnej podoby údaje o dôchodkovom poistení, ktoré sa týkajú aj mladších klientov po ročník narodenia 1984, teda vo veku 39 rokov.

Vypočítate si aj informatívnu výšku dôchodku

Doteraz si tieto údaje mohli prečítať len poistenci, ktorí sú starší ako 45 rokov. Takto si môžu tiež pozrieť aj to, akú výšku bude mať približne ich dôchodok. Sociálna poisťovňa podľa informácií portálu Pravda uvádza do praxe aj Kalkulačku na informatívny výpočet starobného dôchodku. Nemusíte tak žiadať poisťovňu o písomnú informáciu a čakať na odpoveď viac ako mesiac. Momentálne EUP využíva viac ako štvrť milióna poistencov.

Sociálna poisťovňa si pre svojich klientov tiež pripravila návod, ako si môžete prístup aktivovať bez toho, aby ste museli navštíviť pobočku osobne.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.