Chcel zabiť prezidenta. Atentátnik trafil Ronalda Reagana guľkou do hrude, súd ho napokon oslobodil

Je 30. marec 1981. Americký prezident vychádza z hotela a prechádza do svojej limuzíny. Nikto nepredpokladá, že by sa mohlo niečo stať. V dave ľudí je aj 26-ročný John Hinckley, ktorý je posadnutý herečkou Jodie Foster. Zaumienil si, že ak by sa stal slávnym, napríklad tak, že by zabil prezidenta, herečka by ho mohla milovať. Keď Ronald Reagan prechádza okolo neho, vyťahuje zbraň a spúšťa streľbu.

Posadnutosť herečkou

Muž menom John Warnock Hinckley Jr,, ktorý sa rozhodol, že zabije prezidenta Reagana, sa snažil spočiatku presadiť ako hudobný skladateľ. Nedarilo sa mu to a upadal do psychických problémov. Užíval preto antidepresíva. V roku 1976 videl film od Martina Scorseseho Taxikár a ten mu zmenil život. Žiaľ, k horšiemu.

Začal sa stotožňovať s hlavným hrdinom, ktorého hral Robert De Niro. Vo filme hrá tiež herečka Jodie Foster, do ktorej sa zamiloval. Koncom roka 1980 jej napísal množstvo listov a dokonca si zohnal aj jej telefónne číslo. Herečka o neho však nejavila záujem.

Hinckley, stále inšpirovaný filmom, v ktorom sa hlavný hrdina pokúsi zavraždiť senátora, dospel k záveru, že ak sa má herečka o neho zaujímať, musí urobiť niečo podobné.

Náhodné stretnutie vo Washingtone

Hinckley začal prenasledovať vtedajšieho prezidenta Jimmyho Cartera. Samého ho prekvapilo, aké ľahké je dostať sa do jeho blízkosti. Vyzbrojeného nelegálne držanou zbraňou ho ale zatkli na medzinárodnom letisku v Naschville. Dostal iba pokutu, nikto si nespájal jeho osobu s tým, že sa tam nachádzal prezident. Jimmymu Carterovi sa končilo volebné obdobie a nastúpil nový prezident – Ronald Reagan.

28. marca 1981 prišiel Hinckley do Washingtonu D.C. a mal v úmysle sa stretnúť s Jodie Foster. V novinách si však všimol, že v meste je aj prezident a rozhodol sa konať. Napísal list pre Jodie Foster, kde uvádza, čo chce spraviť a že dúfa, že to na ňu zapôsobí. List ale napokon neposlal.

Cesta z hotel do auta

Ronald Reagan bol ubytovaný v hoteli Hilton. Pre tajnú službu to bol veľmi dobrý hotel, poznali ho a pokladali ho za veľmi bezpečný. Zvyčajne sa vyžadovalo, aby mal prezident na sebe nepriestrelnú vestu, ak ide medzi ľudí, no vzhľadom na to, že cesta z hotela do limuzíny bola iba deväť metrov, nepovažovalo sa to za nutné. Nikto ale nemohol tušiť, že do davu ľudí sa zamiešal aj Hinckley.

O 14:27 prezident vychádza z hotela. Dav ľudí máva na prezidenta a sú od neho vzdialení iba necelých 5 metrov. Asi stovka ľudí tlieska a reportéri sa snažia prezidentovi položiť niekoľko otázok.

V momente, keď novinár z agentúry AP osloví prezidenta, Hinckley sa rozhodne konať. Vytiahne svoj revolver Röhm RG-14 0,22 LR a začne strieľať smerom na prezidenta.

Zasiahne tlačového tajomníka Bieleho domu do hlavy, druhá guľka zase jedného policajta do krku. Tretiu strelu už chce Hinckley poslať na prezidenta, avšak muž menom Alfred Antenucci sa na neho vrhol, čím pravdepodobne zachránil prezidentovi život.

Osobný bodyguard prezidenta Jerry Parr po prvých výstreloch schytil prezidenta doslova ho natlačil do limuzíny. Ak by to neurobil Hinckley by ho zasiahol, lebo aj keď ho Antenucci zložil na zem, Hinckley mal stále zbraň a strieľal. Ďalší bodyguard sa postavil pred dvere limuzíny a dostal zásah do bránice, pľúc a pečene.

Piata strela revolvera zasiahla nepriestrelné sklo, no šiesta sa odrazila od limuzíny a prešla cez ešte otvorené dvere, pričom zasiahla prezidenta do ľavého podpazušia.

Netušili, že prezident je postrelený

Limuzína z miesta rýchlo ušla. Bodyguard Parr prehľadal Reaganovo telo a nevidel žiadne zranenie. Reagan však začal mať veľké bolesti z guľky, ktorá mu zasiahla rebro a uviazla v pľúcach, iba 25 milimetrov od srdca. Parr veril, že prezidentovi ublížil on, keď ho tlačil do limuzíny. Reagan odrazu vykašľal krv a Parr sa domnieval, že mu zlomil rebro a prepichol pľúca.

Okamžite zamierili do nemocnice Georga Washingtona, kde dorazili po 4 minútach. Prezident dokonca sám vyšiel z limuzíny a usmieval sa na ľudí.

Lekári rozrezali Reaganovi oblek, čo ho nahnevalo. Rýchlo zistili, že má nízky tlak a stráca krv. Napojili ho na krvnú transfúziu, kyslík a stabilizovali ho. Bodyguard Parr bol v šoku, lebo stále veril, že prezident má zlomené rebro a to rebro mu zlomil on.

Keďže krvácanie neprestávalo, lekári sa rozhodli pre operáciu, pri ktorej mu vybrali guľku a zastavili krvácanie. Aj tu Reagan dokázal žartovať, dal si dole masku a lekárom povedal: “Dúfam, že ste všetci republikáni.”

Operácia dopadla úspešne, Reagan mal však horúčku a musel byť liečený antibiotikami. Napokon sa úspešne vyliečil do dvoch mesiacov.

Nemali také šťastie ako prezident

Pri neúspešnom pokuse o atentát boli okrem prezidenta postrelení traja ľudia. Jeden z mužov sa zo zranení rýchlo vyliečil, ďalší dvaja už také šťastie nemali. Jednému zasiahnutá guľka poškodila rečové centrum v mozgu a bol čiastočne ochrnutý, druhému sa trvalo poškodili nervy na jednej ruke a musel odísť na invalidný dôchodok.

Strelec ostal nepotrestaný

Po odchode limuzíny s prezidentom bol Hinckley okamžite zatknutý. Súd sa konal 21. júna nasledujúceho roku, na radu právnikov odmietol vypovedať. Aj keď sa obžaloba snažila, aby bol Hinckley normálne súdený, vypracované posudky ho označili za duševne chorého. Súd ho teda označil za nevinného z dôvodu nepríčetnosti a až do roku 2006 bol uväznený v nemocnici vo Washingtone. Potom začal postupne tráviť viac času doma s matkou a následne od roku 2016 žil doma s matkou s nariadenou psychiatrickou liečbou.

Streľba na prezidenta opäť rozprúdila debaty o kontrole držby zbraní v USA, ktorá sa započala zabitím Johna Lennona v roku 1980. Samotný Reagan po streľbe na Lennona nesúhlasil so zvýšenou kontrolou a po neúspešnom atentáte na svoju vlastnú osobu tento názor zopakoval.

Ronald Reagan zomrel v roku 2004 na zápal pľúc, ktorý bol komplikovaný aj Alzheimerovou chorobou. V čase smrti mal 93 rokov. John Warnock Hinckley Jr. má momentálne 65 rokov a bolo mu umožnené sa odsťahovať od matky. Čas si kráti tvorbou umeleckých diel, skladaním hudby a písaním.