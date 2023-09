Charlie bol bledý a rozprával sa sám so sebou: Túto prekvapivú vec urobil po dotočení poslednej časti Dva a pol chlapa

Sitkom Dva a pol chlapa (Two and a Half Men) môžeme rozdeliť na dve časti — s Charliem Sheenom a po jeho odchode. Asi sa zhodneme na tom, že fanúšikovia obľubujú predovšetkým jeho prvú verziu a mnohí neboli z príchodu Ashtona Kutchera, či smerom, ktorým sa seriál uberal, vôbec nadšení. Magazín The Things si zaspomínal na Sheenov posledný deň na pľaci, ktorý bol plný problémov.

Herecký kolega Charlieho Sheena, Jon Cryer, ktorý stvárnil postavu Alana priznal, že Charlie sa postupom času zmenil. Na nakrúcanie 8. série, ktorá bola jeho poslednou, chodil bledý, spotený a rozprával sa sám so sebou. Okrem toho bol pochudnutý a že niečo nie je tak, ako má byť, sa odrážalo aj na jeho herectve. Nepamätal si repliky a nedokázal stáť na nohách.

Po poslednej klapke odišiel. Už nastálo

Nakrúcanie poslednej časti, v ktorej sa Charlie objavil, bolo plné komplikácií. Nedokázal povedať ani jednu repliku správne, a keď kamery vypli, ešte nalíčený odišiel von a dal sa odviesť domov.

To bol jeho definitívny koniec a takto vznikla posledná epizóda, ktorú natočil. Žiadna rozlúčka s hereckými kolegami sa teda nekonala a Charlie sa k svojmu odchodu postavil po svojom.

Uvažovalo sa o tom, že by sa mohol objaviť v úplne poslednej časti sitkomu a dať mu zbohom, aké si zaslúži (na tú scénu s falošným Charliem a klavírom by sme asi všetci chceli zabudnúť). No nestalo sa tak. A dôvod? Predstavy Charlieho a tvorcu Chucka Lorreho sa nezhodli.

Záver mohol byť ešte bizarnejší

Charlie chcel zazvoniť na zvonček svojho niekdajšieho domu a vrúcne sa zvítať so svojím bratom. Lorre namiesto toho navrhoval, aby sa pozrel priamo do kamery a začal žartovať na tému nebezpečenstva drog. A následne by ho zabil klavír.

Charlie Sheen však toto odmietol urobiť a namiesto toho nám tvorcovia priniesli hádam ten najhorší koniec, aký sme kedy v sitkomoch videli.