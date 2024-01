Cesta z Bratislavy do Košíc bude trvať o 40 minút kratšie: Slovenské vlaky na týchto úsekoch výrazne zrýchlia

Slovenské železnice postupne pokračujú v modernizovaní svojich tratí, čo znamená, že na viacerých úsekoch bude možné cestujúcich prepravovať rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. No kým rezort má jasno v tom, na ktorých miestach by chcel, aby vlaky jazdili rýchlejšie, tak skoro sa ich cestujúca verejnosť nedočká. Dôvodom sú najmä vysoké náklady.

Finančný web denníka Hospodárske noviny prednedávnom informoval o úsekoch, ktoré v najbližšom období plánuje ZSSK modernizovať. Megaprojekty počítajú s tým, že slovenské vlaky budú môcť cestujúcich konečne prepravovať rýchlejšie, a to až rýchlosťou 160 km/h. Hlavná trať, teda Bratislava-Žilina-Košice, sa pritom modernizuje už 20 rokov a plánom je, aby sa cesta vlakom po tomto úseku skrátila o 40 minút. Postupne by malo úsekov, kde bude možno pridať na jazdnej rýchlosti vlakov, pribúdať. Nie je to ale také jednoduché.

Tento rok začnú s modernizáciou úseku medzi Popradom a Vydrníkom

Náklady na modernizáciu sa neustále zvyšujú a na niektorých úsekoch museli vlaky dokonca minulý rok aj spomaliť. Podľa webu HNonline, ide zhruba o 66 kilometrov koľají, ktoré majú zastaralú infraštruktúru.

Ešte pred Vianocami pritom železnice podpísali kontrakt so spoločnosťami Doprastav a TSS Grade vo výške 369 miliónov eur na modernizáciu trate medzi Popradom a Vydrníkom. ZSSK pritom za vynovenie trate zaplatí až o 130 miliónov viac, než bol predpoklad pri projektovej dokumentácii. Pracovať sa na ňom ale začne už zrejme tento rok.

Modernizačné práce pokračujú aj na už „rozostavaných“ úsekoch, akými je napríklad trať pri Lučivnej. Tá už mala byť hotová, problémy ale spôsobili dodávky materiálov, čo dokončenie stavby spomalilo a predĺžilo. Do roku 2026 sa predĺži aj modernizácia žilinského železničného uzla. V ďalších rokoch sa cestujúci dočkajú aj vynovených tratí na Liptove a na Spiši.

Kompletná trať z Bratislavy do Košíc vynovená ešte roky nebude

Na hlavnej trati Bratislava-Žilina-Košice ale vlaky želanou rýchlosťou neprejdú ešte riadne dlho. Niektoré projekty ešte neboli totiž vôbec schválené, pri niektorých sa ešte len plánuje dokumentácia a mnohé komplikujú bezpečnostné štandardy a nariadenia Európskej únie. Potrebné bude napríklad obnoviť aj železničné mosty či vystavať novú infraštruktúru vrátane nových tunelov. Ďalšou dôležitou otázkou sú aj financie. Niektoré plánované projekty počítali s peniazmi z Bruselu, Únii sa ale nepozdávali, železnice ich tak museli prepracovať.