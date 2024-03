Česko zastavilo Putina a zachránilo Ukrajinu, myslí si britský denník. Na vychválenie mal tento dôvod

Britský denník Telegraph uviedol, že Česko zachránilo Ukrajinu a zastavilo Putina. V komentári píše, že česká iniciatíva pravdepodobne zachránila ukrajinské mestá tým, že dodala palebnú silu, s ktorou môžu vojaci vzdorovať oveľa väčšej ruskej armáde.

Malo by ísť o delostrelecké granáty z tretích strán. Na Ukrajinu by mali doraziť síce až v najbližších mesiacoch, no ako uvádza denník, vďaka prisľúbenej pomoci už ukrajinskí vojaci šetriť muníciu nemusia.

Začiatkom marca zahájili paľbu, päť kilometrov západne od Avdijivky, prestali ustupovať a začali podnikať protiútoky. Nedostatok delostreleckej munície je podľa denníka hlavným dôvodom, prečo Ukrajinci skoro prišli o celú oblasť. Takmer milión kusov delostreleckých granátov sprostredkovaných malou európskou krajinou je hlavným dôvodom, prečo sa tak nakoniec nestalo, myslí si denník.

The Telegraph ďalej píše, že stovky rokov dominovalo pozemným bojom delostrelectvo a Rusko išlo do vojny proti Ukrajine s dvojnásobným počtom delostreleckých zbraní. Prevahu tak podľa neho poskytuje množstvo nábojov, ten kto bude mať viac

munície, pravdepodobne zvíťazí.