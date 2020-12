Česko-slovenskí študenti vymysleli šikovnú aplikáciu. Vďaka nej presne zistíte, ktoré filmy a seriály musíte vidieť

Aj vy patríte k fanúšikom streamovaného obsahu, no v tom veľkom množstve ponúkaných diel strácate prehľad? Nie ste sami. Vďaka šikovným hlavám však už aj na sprehľadnenie či odporúčanie pre vás najvhodnejšieho obsahu existujú riešenia v podobe rôznych webov či aplikácií. Jednu takú vymysleli aj študenti brnenskej Fakulty informačných technológií.

Štvorica študentov brnenskej techniky patrí taktiež k milovníkom filmov, seriálov, hudby, podcastov, kníh a ďalších možností trávenia voľného času. A rovnako ako ich rovesníci, aj oni majú niekedy problém vybrať si z ponuky pre nich to najvhodnejšie. Rozhodli sa preto vymyslieť nástroj, ktorý im rozhodovanie v tom, ktorý podcast je vzhľadom na ich koníčky najzaujímavejší, či ktorý film alebo seriál by sa im mohol páčiť, uľahčí. Doporučovací algoritmus dokonca funguje naprieč rôznymi médiami, informuje web O médiách.com.

Ocenený školský projekt

Aplikácia štvorice študentov Discyo vznikla ako školský projekt, mladí vývojári s ňou však získali Cenu podnikavosti študenta Vysokého učenia technického, informovala médiá hovorkyňa Radana Koudelová. A aj tento úspech štvoricu maldých vývojarov presvedčil vypustiť aplikáciu do sveta.

Aplikáciu Discyo si obľúbia najmä mladí užívatelia, ktorí sa nevedia rozhodnúť, čo z masívnej ponuky streamovacích či iných online služieb je pre nich najvhodnejšou alternatívou. A čo je najlepšie, ponuka filmov, podcastov alebo hudby nie je viazaná na jednu konkrétnu platformu, ako je napríklad Netflix či HBO GO, ale dokáže užívateľovi odporučiť konkrétny tip na viacerých platformách. Takto sa užívateľ môže dostať k platforme, ktorá toho ponúka podľa jeho vkusu najviac.

Princíp aplikácie je jednoduchý – užívateľ pri prvom spustení do aplikácie nahodí filmy, seriály alebo podcasty, ktoré v poslednom období videl, respektíve počúval. Algoritmus v nej následne vyhodnotí, že ak ste napríklad videli film Iron Man, mohol by vás zaujímať podcast s hereckým predstaviteľom Robertom Downeym, Jr. Aplikácia tak odporúča len to, o čo by ste mohli mať záujem.

V budúcnosti viac funkcií

Discyo je zatiaľ vo fáze testovania, no bude sprístupnená pre všetkých majiteľov zariadení s operačným systémom Android aj iOS. Dostupná má byť od januára 2021, no na začiatok bude vedieť odporučiť len filmy, seriály a podcasty. Postupne pribudnú aj odporúčania na knihy či počítačové hry.

Aplikácia bude zadarmo, niektoré funkcie však budú prístupné len pre prémiových užívateľov. V budúcnosti plánujú vývojári aj rozšírenia v podobe skupinových odporúčaní. Vďaka tomu vám Discyo zobrazí napríklad tip na film, ktorý sa bude páčiť vám a aj osobe, s ktorou chcete film pozerať.

Pokiaľ teda hľadáte zaujímavý nástroj, ktorý vám pomôže v rozhodovaní, dajte v januári šancu novinke Discyo, na ktorej sa podieľali aj mladí Slováci. Viac sa dozviete na oficiálnom webe aplikácie, či na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.