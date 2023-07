Česko sa môže stať jedným z najviac prosperujúcich štátov sveta: Môže za to najväčšie nálezisko lítia v Európe

Česko sa môže stať jedným z najviac prosperujúcich štátov sveta, vďaka obrovskému nálezisku lítia v horskej osade Cínovec. V relácii 360° na CNN Prima NEWS to povedal český premiér Petr Fiala, informuje portál TV Noviny.

„Česko má najväčšie nálezisko lítia v Európe. Pokiaľ ho začneme čoskoro ťažiť a podarí sa nám uskutočniť veľký strategický projekt v podobe výstavby továrne na výrobu batérií, budeme mať obrovskú konkurenčnú výhodu,“ uviedol Fiala.

Česko tak môže disponovať kľúčovými komponentami pre elektro automobilový priemysel. Lítium môže byť v budúcnosti podobne cennou surovinou, ako je dnes ropa, povedal ešte dávnejšie bývalý premiér Andrej Babiš. Pre krajinu to môže znamenať zisk približne 2 000 miliárd korún ( približne 83 miliárd eur).

Člen hospodárskeho výboru Poslaneckej snemovne Michal Kučera pre Echo24 povedal, že ťažba lítia je vo fáze príprav. Ak pôjde všetko podľa plánu, ťažba by sa mohla začať už v roku 2026. Plnú kapacitu ťažby by mohli dosiahnuť do roku 2029.