Česká polícia rieši ohavný prípad, prosí ľudí o pomoc: Novorodenca niekto zabalil do bundy a hodil do kontajnera

V Česku v ústeckej časti Střekov sa niekto brutálnym spôsobom zbavil novorodenca. Polícia na sociálnej sieti X informuje, že dieťa niekto zabalil do bundy a hodil ho do kontajnera. V prípade v súčasnosti prebieha vyšetrovanie, no polícia ľudí prosí o pomoc s identifikovaním možných svedkov.

Ako informuje Dnes24, českí kriminalisti vyšetrujú prípad nálezu novorodenca, ktorého niekto zabalil do bundy a vyhodil do kontajnera. Policajti na sociálnej sieti informovali, že dieťa, našťastie, prežilo a je zdravé. Chlapček dostal meno Jáchym. Zároveň prosia o pomoc pri identifikácii ženy, ktorú kamery zachytili pri venčení psa. Môže byť totiž dôležitým svedkom.

Žádáme o pomoc ženu, která kolem jedné hodiny v noci venčila v ulici Truhlářova svého psa, aby se přihlásila na linku 158. Může být pro kriminalisty důležitou svědkyní. pic.twitter.com/dOEZ2osatg — Policie ČR (@PolicieCZ) October 14, 2024

Na sociálnej sieti X tiež uverejnili fotografie bundy, v ktorej bolo dieťa zabalené. Žiadajú ľudí, aby kontaktovali políciu v prípade, ak im je oblečenie povedomé.