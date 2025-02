Červy mieria aj na naše taniere. Európska únia otvára dvere novým potravinám, takto zistíte, či ich produkty obsahujú

Európska únia robí ďalší krok k transformácii našich jedálničkov. Po schválení nových potravín ako múka zo sarančiat sťahovavých, cvrčkov či častí múčnych červov, teraz prichádza ďalšia novinka – prášok z celých múčnych červov.

Ako informuje portál Euronews, tento krok, ktorý získal zelenú od Európskej komisie 20. januára 2025, je významným posunom k integrácii hmyzu do potravinového systému Európskej únie, ktorý čelí stále väčšiemu tlaku z dôvodu rastúceho dopytu po potravinách a klesajúcich poľnohospodárskych výnosoch.

Ak máte obavy, že sa táto potravina bude do produktov pridávať bez vášho vedomia, nie je to tak. Ak by sa v danom produkte vyskytovala, musí to byť na obale riadne označené.

Nová alternatíva v potravinách

Prášok z celých múčnych červov, ktoré boli UV ošetrené, sa zaradil do zoznamu nových potravín – teda potravín, ktoré sa v Európe nepožívali „v relevantnom množstve pred májom 1997″. Tento krok sa uskutočnil po viac ako piatich rokoch od podania žiadosti francúzskou spoločnosťou Nutri’Earth, ktorá získala výhradné právo na uvedenie tejto potraviny na trh na obdobie piatich rokov.

Povolenie nadobudne účinnosť dvadsať dní po publikovaní v Úradnom vestníku EÚ a teda už 10. februára 2025. To znamená, že Nutri’Earth bude mať počas tohto obdobia výhradné právo na predaj prášku z múčnych červov, pokiaľ sa neobjaví iný uchádzač, ktorý by získal povolenie.

Názor vedcov

Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín (EFSA) je prášok z UV ošetrených múčnych červov bezpečný pri navrhovaných podmienkach a úrovniach použitia. Tento prášok môže byť použitý v rôznych potravinách – od chleba a pečiva cez cestoviny, spracované produkty zo zemiakov, až po syry a mliečne výrobky. Tento krok je súčasťou širšieho trendu, ktorého cieľom je, aby sa hmyz, ako alternatívny zdroj bielkovín, stal bežnou súčasťou našich jedálničkov.

Politické a verejné reakcie na schválenie

Schválenie prášku z múčnych červov nebolo bez kontroverzií. Dňa 15. januára 2025 sa v Európskom parlamente hlasovalo o návrhu francúzskej konzervatívnej političky Laurence Trochu, ktorý mal zabrániť schváleniu tejto potraviny. Návrh však neprešiel, získal len 32 hlasov za, pričom 39 poslancov bolo proti a 6 sa zdržalo hlasovania.

Politické rozpory v tejto oblasti sa týkajú najmä vnímania ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti potravín, pričom niektorí poslanci obvinili ľavicu zo zanedbávania záujmov spotrebiteľov v prospech veľkých nadnárodných spoločností.

Budúcnosť potravín v EÚ

Schválenie prášku z múčnych červov predstavuje jeden z krokov v rozsiahlom pláne Európskej komisie, ktorá chce podporiť začlenenie hmyzu ako alternatívneho zdroja bielkovín do európskej potravinovej kultúry. S rastúcim dopytom po potravinách a potrebou zabezpečiť udržateľnú výrobu potravín sa čoraz viac objavujú nové žiadosti o schválenie ďalších potravín získaných z hmyzu. Tento trend ukazuje, že budúcnosť potravinového systému môže ležať v inovatívnych riešeniach, ktoré kombinujú udržateľnosť, efektívnosť a výživovú hodnotu.

Schválenie prášku z múčnych červov je signálom, že Európska únia sa pripravuje na transformáciu svojho potravinového systému, aby vyhovela rastúcemu dopytu po potravinách a zároveň sa vyrovnala s ekologickými výzvami. Integrácia hmyzu do našich jedálničkov môže predstavovať udržateľnú alternatívu, ktorá nielenže zníži ekologickú stopu, ale aj obohatí naše stravovanie o nové bielkovinové zdroje.