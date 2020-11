Celoplošné testovanie: Ten, kto sa nezúčastnil prvého kola, nemôže ísť ani na druhé

Osoba, ktorá sa nezúčastnila prvého kola testovania antigénovými testami, na druhé kolo, ktoré je plánované najbližší víkend (7. a 8. 11.), ísť nesmie. Na sociálnej sieti na to upozornilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Rezort zdravotníctva to zdôvodňuje tým, že pre takýchto ľudí naďalej platí zákaz vychádzania podľa vládneho uznesenia z 28. októbra. Pre takýchto ľudí však platí výnimka na cestu na testovanie, ale len PCR testami.

Nové pravidlá pohybu medzi okresmi

Ktokoľvek, kto sa po tomto víkende bude chcieť pohybovať v takzvaných červených okresoch, ktoré budú podliehať druhému kolu celoplošného testovania, musí mať k dispozícii aktuálny test na ochorenie COVID-19. Zákaz vychádzania sa pritom predlžuje od pondelka 9. novembra až do 15. novembra ale len do jednej hodiny v noci, teda počas dňa už platiť nebude.

Ak niekto bude potrebovať ísť v budúcom týždni napríklad z Bratislavy do okresu Dunajská Streda, v ktorom bude opäť testovanie, musí mať podľa premiéra certifikát o tom, že absolvoval test alebo potvrdenie o absolvovaní PCR testu. Potvrdil, že keďže ešte nebudú v každom okrese zriadené mobilné odberové miesta, bude treba cez víkend ísť na test zo zeleného do červeného okresu.

Platia rovnaké výnimky

Zákaz vychádzania teda bude platiť do 15. novembra do jednej hodiny v noci, priepustkou k väčšej slobode je certifikát s negatívnym výsledkom alebo PCR test. Inak platia všetky pravidlá, ako do teraz. Ak ste sa testovania nezúčastnili, stále môžete ísť do najbližšieho obchodu, do lekárne, do drogérie alebo k lekárovi, či s deťmi do školy.

Výnimku majú rovnako deti do 10 rokov, onkologickí pacienti, ľudia na autistickom spektre, ľudia s potvrdením od lekára s relevantným dôvodom, prečo sa testovania nezúčastnili a teda aj pacienti so slabou imunitou. Rovnako aj ľudia, ktorí v minulosti prekonali ochorenie covid-19 (za posledných 90 dní). Tí však potrebujú potvrdenie od lekára.