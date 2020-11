Úrad vlády nakoniec udelil výnimku. Po zmätkoch môžu ísť na testovanie aj tí, čo v 1. kole neboli

Len ráno sme vás informovali o oficiálnom stanovisku Ministerstva zdravotníctva, ktoré sa jasne vyjadrilo, že na druhé kolo testovania môže ísť len ten, čo bol aj v prvom kole. To, samozrejme, znemožnilo testovanie všetkým, ktorí by naň chceli ísť, aj keď predtým sa ho nezúčastnili.

Všetko je ale inak. Úrad vlády napokon udelil výnimku. Na 2. kolo celoplošného testovania môžu ísť aj tí, čo v prvom kole neboli.

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“. Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

Informácie o nemožnosti účasti boli aj na Ministerstve zdravotníctva, rovnako aj na Ministerstve obrany a na stránke somzodpovedny.sk. Podľa Úradu vlády nakoniec plošné testovanie spadá pod neodkladné lekárske vyšetrenie a teda výnimka bola aj v uznesení upravená. O aktuálnych správach k tejto téme vás budeme informovať.

Pre ľudí bez testu platí zákaz vychádzania do 14. novembra

Pre ľudí, ktorí sa nezúčastnili na celoplošnom testovaní a nemajú ani negatívny PCR test na ochorenie COVID-19, prípadne sa nezúčastnia ani 2. kola testovania, sa vzťahuje zákaz vychádzania do 14. novembra. Vyplýva to z uznesení vlády zaoberajúcich sa opatreniami v rámci núdzového stavu.

Od 2. novembra platí obmedzenie pohybu pre všetkých ľudí bez testu. Výnimku nemajú ani na cestu do práce. Môžu ísť napríklad na nevyhnutný nákup či do zdravotníckeho zariadenia. Doma by tak mali stráviť minimálne 13 dní. Štandardná karanténa pre pozitívne testovaných ľudí však trvá iba desať dní.

Úrad vlády SR argumentuje, že zákaz vychádzania nie je totožný s karanténnym opatrením. “Sú to dva odlišné inštitúty. Dopredu bolo jasné, že budú dve kolá testovania,” uviedol tlačový a informačný odbor. Ako doplnil, keďže druhé kolo testovania nebude celoslovenské, bude od 9. novembra umožnené každému, aby sa podrobil testu, či už PCR alebo antigénovému, na mobilnom odberovom mieste. “Prioritou vlády je, aby otestovaných bolo čo najviac obyvateľov,” deklaroval úrad.

Test nepotrebujú napríklad osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ľudia, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.