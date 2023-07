Carrie nebola v Sexe v meste nikdy úplne nahá a možno ste to prehliadli. Skutočný dôvod vás zaskočí

Posledná séria seriálu Sex v meste uzrela svetlo sveta už v roku 2003, no dodnes sa mnohí diváci k nemu pravidelne vracajú. Carrie Bradshaw, ktorú stvárnila herečka Sarah Jessica Parker, sa stala ikonou a svojím štýlom veľkou módnou inšpiráciou. Všimli ste si, že sa minimálne v jednej veci líšila od svojich najlepších priateliek? Po rokoch to objasnila v relácii Howarda Sterna.

Seriál Sex v meste sa nebál ukázať horúce sexuálne scény. Spomeňme napríklad legendárnu postavu Samanthu Jones, ktorá si dokázala poriadne užívať život. Možno ste prehliadli, že sexuálne scény, v ktorých vystupovala Carrie, boli decentnejšie. A nebola to žiadna náhoda.

Ľudský dôvod, ktorý vás možno prekvapí

Dôvodom, prečo sa v seriáli nikdy neobjavila nahá, bola klauzula v zmluve, ktorá bola do nej pridaná. Parker priznala, že scenár Sexu v meste ju na začiatku veľmi zaujal. Pred nahotou však mala rešpekt, pretože sa v týchto situáciách necítila dobre, o čom sa zdôverila aj tvorcovi Darrenovi Starovi. A tak sa rozhodli uzatvoriť dohodu.

Prisľúbil jej, že ak nechce, nebude sa musieť vyzliecť donaha, na rozdiel od ostatných herečiek, ktoré sme tak videli nespočetnekrát. Ak by ste si sprvu mysleli, že herečka mala iba nejaké maniere, pravý dôvod vás prekvapí.

„Myslím, že som sa iba hanbila. Nikdy som sa necítila komfortne pri takomto odhaľovaní. Nešlo o morálku, neodsudzujem nikoho iného, kto to robí. Ak sa niekto pri tom cítil dobre, vždy som ho obdivovala,“ dodala však, že jej prípad to nebol a preto sa nahoty stránila.

Ak poznáte Sex v meste odpredu a odzadu, obľúbené postavy sa po rokoch vrátili v seriáli s názvom Ako to bolo ďalej… (And Just Like That…), ktorý práve vychádza.