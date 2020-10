Byt vymenili za obytnú dodávku, zo Zélandu prišli s nápadom, ktorý šetrí planétu. Martina a Tomáš vyrábajú voskové obrúsky

Martina a Tomáš počas svojich ciest obytnou dodávkou spomalili svoj životný štýl, začali žiť ekologickejšie a viac si uvedomovať, že odhodený odpad iba tak jednoducho sám od seba nezmizne. V obchode na Novom Zélande objavili voskové obrúsky, ktoré po návrate domov začali vlastnoručne vyrábať a vytvorili značku Peelo.

Nápad vytvoriť voskové obrúsky sa zrodil v hlavách Martiny a Tomáša počas ich spoločnej dobrodružnej cesty. V roku 2018 na rok vymenili byt za obytnú dodávku, v ktorej cestovali a spoznávali opačný koniec sveta. Aby sa do campervanu pomestili, museli sa uskromniť a zbaliť sa iba do dvoch batohov. Ako spomína Martina v našom rozhovore, napokon tretinu zo zbalených vecí aj tak vôbec nevyužili.

Cestovanie v obytnej dodávke naučilo Martinu a Tomáša minimalistickému spôsobu života a oslobodilo ich od množstva zbytočných materiálnych vecí. S cieľom žiť ešte ekologickejšie objavili na Novom Zélande voskové obaly, ktoré sú alternatívou potravinovej fólie, majú všestranné využitie a predovšetkým sú ohľaduplné k našej planéte. S touto myšlienkou po návrate domov pracovali a v dobe, keď na Slovensku vedel o voskových obaloch iba málokto, vytvorili vlastnú značku Peelo.

V rozhovore s Martinou Ivanovou sa dozviete: Prečo si na cestovanie vybrali campervan? Aké miesta sa im počas roka v dodávke podarilo precestovať?

Ako ich obytná dodávka naučila žiť minimalisticky?

Ako žiť udržateľnejšie a viac si uvedomovať, čo materiálne naozaj potrebujeme?

Prečo založili vlastnú značku voskových obrúskov Peelo? Ako sa vyrábajú?

Aké je ich využitie?

Ako pomáhajú šetriť životné prostredie?

Nápad na vytvorenie značky Peelo sa zrodil počas vašich ciest. Kam ste sa vydali a čo všetko ste precestovali?

Na rok sme odišli cestovať po Novom Zélande, kde sme vymenili byt za obytnú dodávku, v ktorej sme väčšinu času aj bývali. Stala sa naším hlavným domovom, čo nám umožnilo precestovať celú krajinu krížom krážom. Počas tohto obdobia sme mali možnosť navštíviť tiež nie veľmi známe ostrovy v Pacifiku, Samou a Tongu, a taktiež Austráliu.

Každé z týchto miest nám ukázalo úplne iný životný štýl, ale taktiež fascinujúcu prírodu a miesta úplne odlišné od toho, čo sme poznali z domu. Na Zélande sme trávili väčšinu času na odľahlých miestach, v prírode a na túrach, a práve vďaka životu v aute sme sme si uvedomili, ako málo vecí, ktoré sme pred tým brali ako bežnú súčasť “domácnosti”, denne využívame.

Čo vás naučil život v obytnej dodávke?

Spomaliť a zredukovať. Odrazu sme boli v situácii, kedy sme sa každé ráno mohli zobudiť na inom mieste a nemali sme naplánovaný nasledujúci deň či dokonca týždeň. Nemali sme veľa povinnností a viedli sme vo veľa smeroch jednoduchší život. Riešili sme skôr základné potreby ako kde v ten deň nakúpiť či doplniť pitnú vodu, než to, koľko e-mailov máme nezodpovedaných v schránke a čo všetko nestíhame, ale chceli by sme.

Samozrejme, mali sme aj pracovné povinnosti, celý rok sme si financovali z toho, čo sme priebežne zarobili, pracovali sme však na diaľku a online pre rôznych klientov a nemali sme tak fixný pracovný čas.

Postupne nás tento život a režim priviedol na iné myšlienky a mali sme veľa času učiť sa novým veciam aj urobiť zmeny, nad ktorými by sme sa v bežnom živote a zhone možno až tak nezamýšľali. Jednou z nich bolo aj to, koľko odpadu ako dvojica každý deň vytvoríme, keďže sme ho mali každý deň na očiach.

Vyradili ste počas toho niečo materiálne zo svojho života?

Keď má človek tak obmedzený životný priestor, cíti veľkú slobodu, ale zároveň ho to núti neustále prehodnocovať, že či naozaj potrebuje všetko, čo vlastní. Máme tendenciu hromadiť a viazať sa na “veci”, ku ktorým si vytvárame citový vzťah, hlavne doma, kde je priestoru na uskladňovanie veľa. V campervane človek niekoľkokrát prehodnotí každú vec, ktorú kúpi, lebo aj nový hrnček do kuchyne často znamená, že musíte darovať alebo posunúť ďalej niečo iné, keďže auto nie je nafukovacie. Dosť rýchlo si tak vyselektujete, čo naozaj potrebujete.

Pred odchodom sme si obaja pripravili veľký batoh a vedeli sme, že sa doň musíme pobaliť, takže nás to nekompromisne limitovalo. A aj keď sme každý odchádzali s necelými 20 kilami osobných vecí, takmer tretinu z toho sme nakoniec na cestách ani nevyužili.

Život v obytnej dodávke je spojený s minimalistickým životným štýlom. Darí sa vám ho udržiavať aj po návrate? Čo je podľa vás kľúčom k nemu?

Základ je premýšľať už vtedy, keď niečo nové potrebujem a nekupovať zbytočnosti. Zamyslieť sa, či to naozaj musím kúpiť a nestačí si to niekde požičať a či mi to bude robiť dlhodobo radosť. Mnoho vecí sa dnes dá kúpiť z druhej ruky, čo často aj uprednostňujeme, hlavne ak ide o oblečenie alebo veci, u ktorých si nie sme istí, ako dlho ich budeme využívať.

Veľmi sa zaoberáme aj kvalitou toho, čo nakupujeme, aby nám všetko, do čoho investujeme svoje peniaze, slúžilo a robilo radosť čo najdlhšie. Áno, kvalitné veci bývajú výrazne drahšie než ich lacné varianty, ale pozeráme sa na to vždy z dlhodobého hľadiska, kedy v konečnom dôsledku často ušetríme svoju peňaženku, ale hlavne prírodu. Keď niečo totiž po pol roku vyhodíme do koša a zmizne nám to z dohľadu, neznamená to, že to zmizlo úplne preč. Je to stále odpad, ktorý sa musí nejako spracovať a najlepší odpad je stále ten, ktorý nevzniká vôbec.

Priebežne doma triedime, či už šatník alebo aj iné veci z domácnosti a posúvame ďalej to, čo dlhodobo nevyužívame. Riadime sa tým, že nevyhadzujeme nič, čo je funkčné a mohlo by ešte niekomu urobiť radosť. Predávame, darujeme a posúvame tam, kde by sa to mohlo hodiť, vždy sa nájde niekto, kto vie dať vašim nevyužitým veciam nový život.

V roku 2018 voskové obrúsky na Slovensku neboli, respektíve ak, tak minimálne. Ako ste sa ku nim dostali a čím vás najviac oslovili?

Priviedla nás k nim už spomínaná cesta na Nový Zéland, kde sme ich videli prvýkrát a boli sme okamžite uchvátení ich funkčnosťou a praktickosťou. Zároveň nás dosť prekvapilo, že zatiaľ, čo u nás tento produkt nebol ešte vôbec známy, na Zélande sa už predával aj v bežných supermarketoch.

Keďže sme sa už dlhšie zaujímali o udržateľnejší spôsob života a snažili sa nahradzovať jednorazové obaly ekologickejšími variantami, začali sme ich používať takmer na všetky potraviny v campervane, ale brali sme ich so sebou aj na výlety a na túry. Ku koncu nášho pobytu sme sa začali pohrávať s myšlienkou, že by sme chceli podobný produkt vidieť aj u nás, vedeli sme však, že nám nedáva zmysel voziť ho na Slovensko cez pol sveta.

Bolo náročné pretaviť nápad na skutočnosť a zrealizovať tento projekt?

Po návrate domov sme skoro rok vyvíjali receptúru a proces výroby, pretože sme chceli, aby bol náš produkt nielen vizuálne zaujímavý, ale hlavne funkčný a férový k prírode. A aby našim zákazníkom vydržal čo najdlhšie. Nemali sme s niečím podobným vôbec skúsenosť, keďže sme pred tým pracovali v marketingu a IT, takže výroba a vývoj produktu boli pre nás španielska dedina.

Dlho nám tiež trvalo nájsť dodávateľov, u ktorých sme sa naozaj uspokojili s kvalitou surovín, ktorá bola pre nás prvoradá a kľúčová. Od začiatku sa snažíme uprednostňovať lokálnych dodávateľov aj za cenu toho, že bavlnené látky je možné v Ázii zohnať za polovičné ceny a podobne je to aj s voskom. Dokonca vám takýto produkt veľmi jednoducho vyrobia od A po Z a vy naň len nalepíte svoje logo, ale to nebola cesta, ktorou sme chceli ísť.

Vyrábate Peelo vy sami? Z čoho? Ako prebieha ich výroba a ako vznikajú návrhy dizajnu?

Máme vlastnú výrobu v Bratislave a celý produkt vyrábame sami, dnes už aj s pomocou nášho malého tímu. Obrúsky vznikajú tak, že sa povoskuje bavlnená látka a tá sa potom reže na rôzne veľkosti, ktoré u nás kúpite. Takto v jednej vete to znie pomerne jednoducho, dlho nám ale trvalo vyladiť proces voskovania a správnu konzistenciu voskovej zmesi tak, aby produkty čo najlepšie plnili svoju funkciu a zároveň sa kvalitou priblížili svetovým výrobcom.

Dizajny máme od ilustrátorov z rôznych kútov sveta, niektoré kolekcie robíme v spolupráci s inými značkami, kde návrh pripravujeme spoločne a v blízkej dobe plánujeme nadviazať spoluprácu aj s vybranými slovenskými a českými ilustrátormi.

Aké je použitie voskových obrúskov Peelo?

Peelo sa dá použiť na všetky odrezky ovocia, zeleniny, ale tiež na syry, ktoré vďaka voskovej vrstve vydržia čerstvé aj niekoľko týždňov. Je výborný aj na bylinky, celý chlieb alebo desiatu na výlet či do školy a vďaka tomu, že je zložený len z prírodných materiálov (včelí vosk, stromová živica, jojobový a kokosový olej), je vhodný aj pre deti do 3 rokov.

V čom spočívajú ich výhody?

Samotný včelí vosk a ostatné použité suroviny majú antibakteriálne vlastnosti, vďaka čomu zabepečujú to, že v obrúskoch jedlo vydrží dlhšie čerstvé a neskazí sa tak rýchlo. Fungujú rovnako ako šupka, ktorá prirodzene chráni ovocie a zeleninu, ale zároveň im umožňuje “dýchať”.

Povoskovaná bavlna funguje ako membrána, ktorá vypúšťa von nadbytočnú vlhkosť, práve preto potraviny nesplesnivejú tak rýchlo ako napríklad v plastovom sáčku. Zároveň ich ale chráni pred vysušením a preto v obrúskoch vydržia napríklad tvrdé syry čerstvé aj niekoľko týždňov.

Koľko jednorazových obalov dokážeme za jeden rok s Peelo ušetriť?

Jedno balenie voskových obrúskov ušetrí minimálne 300 metrov potravinovej fólie, pri pravidelnom používaní a dlhšej životnosti než rok aj niekoľkonásobne viac.

Voskové obrúsky Peelo sú výborným pomocníkom do každej domácnosti. Šetria totiž nielen planétu od prebytočných plastov, ale pri dlhodobom používaní aj vašu peňaženku. Okrem toho zanechajú vaše potraviny čerstvé dlhšie, než napríklad bežná potravinová fólia. Pre viac informácií o Peelo navštívte ich oficiálnu stránku, profil na Facebooku alebo Instagrame. Peelo si navyše pre vás pripravil zľavu na všetky ich produkty. Pri nákupe zadajte kód “INTEREZ10” a získajte 10 % zľavu na celý svoj nákup.