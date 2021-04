Byť ryšavcom má svoje výhody. Nový výskum preukázal, že bolesť cítia inak ako ostatní

O ryšavovlasých ľuďoch sa toho už vo vedeckých kruhoch popísalo veľa. Ich nezvyčajná farba vlasov je pútačom v akejkoľvek situácii, ich nositelia sú aj častým terčom vtipov a v minulosti mnohé kultúry verili, že sú to bosoráci či bosorky. No zatiaľ, čo niektorí „ryšavci“ za farbu svojich vlasov trpeli, dnes na ňu môžu byť patrične hrdí. Nový výskum totiž preukázal jednu veľkú výhodu, ktorú takýto ľudia majú oproti ostatným.

Výskumníci z nemocnice v Massachusetts zistil, že bunky určujúce farbu vlasov človeka, zvané melanocyty, môžu byť dôležitým článkom pri určovaní prahu bolesti človeka, píše odborný časopis Science Advances.

Nemôžu sa opáliť a zrejme ani necítia bolesť ako ostatní

Už dlhšie je známe, že ryšavá farba vlasov je spôsobená genetickou mutáciou a melanocyty takýchto ľudí majú chybný kľúčový receptor, kvôli ktorému nedokážu vytvoriť tmavý pigment, teda opálenie pokožky. Ako sa ale najnovšie ukázalo, táto nerovnováha by tiež mohla mať ďalší vedľajší účinok na hormóny, čo vedie k zvýšenému účinku opioidných receptorov, ktoré v tele človeka zastavujú bolesť. Ak by sme to mali zhrnúť jednoduchšie – ryšavovlasí ľudia majú vyšší prah bolesti.

Ako vedúci autor štúdie doktor David Fischer vysvetlil, objavy výskumníkov sú založené na receptore melanokortíne 1, ktorý je zodpovedný za opálenie pokožky, keď čas počas teplých letných dní trávime na slnku. U ľudí s ryšavými vlasmi ale tento receptor nefunguje, preto majú tendenciu sa spáliť aj napriek tomu, že sú natretí ochranným krémom.

Odolnejší vďaka genetickej mutácii

Okrem teda toho, že im tento receptor bráni v opálení pokožky, zabraňuje aj riadnej produkcii chemickej látky zvanej proopiomelanokrotín, čo má následne vplyv na množstvo hormónov, ktoré vytvárajú rovnováhu medzi receptormi tlmiacimi bolesť a receptormi, ktoré pocit bolesti v mozgu človeka vyvolávajú. U ryšavcov je to teda tak, že táto rovnováha je nestabilná a spôsobuje, že receptory tlmiace bolesť sú dominantnejšie, čo značí, že bolesť cítia menej.

Výskum bol zatiaľ realizovaný len na myšiach s červenou srsťou, pretože je podobná ľudskej pokožke. Vedci sú ale na dobrej ceste, aby potvrdili, že vyšší prah bolesti majú aj „ľudskí ryšavci“. Znamenalo by to prelom najmä v medicíne, pretože ľudia s červenou hrivou by nemuseli potrebovať vysoké dávky liekov proti bolesti, keďže by sa s ňou veľmi dobre popasovalo ich telo.